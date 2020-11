Tre smittevernsanmeldelser i Oslo i natt

Til TV 2 opplyser politiet at det dreier seg om to private fester og et karantenebrudd.

– Vi har hatt tre anmeldelser. To privatfester med over ti deltakere og et brudd på karanteneplikt, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2.

– Eventuelle bøter eller forelegg blir avgjort av jurist i løpet av dagen lørdag, forteller Sylju, og sier politiet vil prioritere slike saker framover.

– Tidligere har vi gitt råd og veiledning i disse sakene, men nå skal reglene skal håndheves, og slike henvendelser blir prioritert i større grad, forteller hun.

Publikum hjelper til

Politiet fikk flere meldinger om fester i løpet av natten.

– Vi har hatt en del andre type henvendelser som går på fester og at bestemmelser ikke har vært overholdt, men opplevd når vi kommer fram at det har vært helt lovlig, forteller Sylju.

– Så vi har inntrykk av at vi har publikum der ute som passer på for oss. Vår opplevelse er at utelivet, restauranter og utesteder har overholdt smittevernsbestemmelsene natt til lørdag, sier operasjonslederen.

Risikerer høye bøter

Troms politidistrikt er blant dem som har varslet skyhøye bøter ved brudd. Operasjonsleder Morten Augensen forteller til TV 2 lørdag morgen at det har vært en rolig natt hos dem, og at det derfor ikke er blitt levert noen slike anmeldelser.

– Det har vært veldig stille, og det er ingen slike saker. Det har vært noen steder vi har bedt folk om å dempe seg. Det dreier seg om en fest i Tromsø og én i Harstad. Vi avsluttet også en fest i Finsnes, men det har ikke vært noen overtredelser, sier operasjonslederen.

Det er økt smittespredningen som gjør at flere politidistrikt nå vil følge opp og anmelde brudd på smittevernreglene, både nasjonale og kommunale regler.

– Dette gjelder blant annet brudd på karantene og private fester uten kontroll på smittevern. Kan gi bøter opp mot 20.000 kroner, eller mer ved skjerpende omstendigheter, skriver politiet i en pressemelding.

Rolig i Bergen

Vest politidistrikt rykket ut på syv meldinger i Bergen og omegn om forstyrrelser av natteroen. På to av disse var det flere enn fem personer samlet.

– Festene ble avsluttet og deltakerne fikk muntlig pålegg, skriver operasjonsleder i en pressemelding