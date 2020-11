CNN: Stabssjefen i Det hvite hus har testet positivt for koronavirus.

Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus, har testet positivt for koronavirus.

Stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus har testet positivt for koronavirus etter å ha vært en nøkkelskikkelse i valget og i dagene etter det.

Meadows er en av flere i Trump-administrasjonen som stort sett ikke bruker munnbind, påpeker CNN. Stabssjefen har vært i kontakt med en rekke personer i Det hvite hus og det Republikanske miljøet.

Det er blant annet arrangert flere arrangementer i Det hvite hus den siste uken. Meadows har vært på jobb i Det hvite hus og i Trump-kampanjen hele uken.

Dystre smitterekorder

Meadows positive test ble kjent samme dag som USA satte to smitterekorder.

Fredag ble det registrert mer enn 128.000 nye tilfeller av korona. Det er tredje dagen på rad det er rekord på antall smittede på et døgn, ettersom pandemien fortsetter å spre seg over USA hvor den har nådd dypt inn i Florida, Texas og andre deler av landet, skriver Washington Post.

Natt til lørdag, norsk tid, ligger antall registrerte smittede på 10.030.839, ifølge oversikten til Worldometers.

I alt 241.919 koronarelaterte dødsfall er registrert i USA.

Presidenten var smittet

2. oktober i år twitret president Donald Trump at han og førstedame Melania Trump hadde testet positivt på korona.

De testet seg for viruset etter at hans nære rådgiver Hope Hicks (31) testet positivt. Etter dette fikk flere ansatte i Det hvite hus påvist viruset. Blant annet Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany, hennes to assistenter, og Trumps rådgivere Kelyanne Conway og Hope Hicks.

Til sammen ble over 30 personer i eller rundt Det hvite hus smittet av korona relatert til to smitteutbrudd.

Ifølge The Wall Street Journal skal Trump ha forsøkt å skjule smitteutbruddet. Han skal ha testet positivt på en hurtigtest torsdag i forrige, men deretter ha krevd å få ta en ny test før de kunngjorde resultatet.