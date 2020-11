Joe Biden: – Vi har ikke en endelig seierserklæring enda

Demokratenes presidentkandidat uttalte at han er sikker på valgseier, men presiserte at han selv vil vente med å erklære den.

Like etter 04.30 natt til lørdag ankom bilkortesjen til demokratenes presidentkandidat Joe Biden Chase Center i Wilmington i delstaten Delaware.

Det var knyttet stor usikkerhet til hva Biden ville si der, ettersom ingen av de store amerikanske nyhetskanalene hittil har erklært at han har stukket av med valgseieren.

Seierssikker

– Vi har ikke en endelig erklæring, en seier enda, men tallene forteller en klar og overbevisende historie: vi kommer til å vinne dette kappløpet. Bare se på hva som har skjedd siden i går, sier han, med henvisning til valgsituasjonen i delstaten Georgia.

– En time til så vinner vi der. 24 timer siden var vi bak i Pennsylvania. Der skal vi vinne, fortsetter han.

Biden legger samtidig ikke skjul på at han og visepresidentkandidat Kamala Harris har begynt forberedelser som er naturlig for en kommende president.

– I går hadde senator Harris og jeg møter med grupper av helseeksperter og den økonomisk krisen landet vårt møter. Pandemien, som du vet, blir verre og verre over hele landet. Smittetilfeller skyter i været. Det er trodd at vi kan se så mye som 200.000 tilfeller om dagen, og antall døde nærmer seg 240.000. 240.000 tomme stoler over USA, sier Biden.

Ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt er det hittil registrert over 9,7 millioner smittetilfeller i USA, samt over 236.000 dødstall. De siste tre døgnene har det kommet nye dystre smitterekorder i landet.

Overgansråd i arbeid

Joe Bidens overgangsråd venter heller ikke på seierserklæringen, og Tim Kaufman i gang med å lede arbeidet med å forberede en Biden-administrasjon. Han er en tidligere senator fra Delaware, et verv han fikk da Biden ble Barack Obamas visepresident. Han jobbet også i overgangsrådet som gjorde Biden og Obama klare til å flytte inn i Det hvite hus etter valget i 2008.

Allerede i april startet han arbeidet med å forberede en ny Biden-administrasjon i tilfelle Biden skulle vinne valget. Nå er arbeidet i gang for fullt.

En av tingene som diskuteres tett bak lukkede dører i Biden-leiren fredag kveld, er hvem som skal få de viktigste rollene i en eventuell Biden-administrasjon, skriver New York Times.

Planleggingskabal

Det gjelder både hvem som skal få ansvar for de forskjellige departementene, men også viktige stillinger i Det hvite hus og i føderale byråer. En rød tråd i planleggingen er Bidens ønske om å sette sammen det mest varierte og inkluderende persongalleriet i en amerikansk regjering noensinne.

– Menn, kvinner, homofile, heterofile, sentrister, hele feltet. Svarte, hvite, asiatiske. Det eneste som virkelig betyr noe, er at du liker landet, for alle har med seg et litt forskjellig perspektiv, har Biden tidligere sagt, viser The New York Times til.

Det er allerede klart at Biden hvis han vinner, har med seg Kamala Harris som den første visepresidenten som er kvinne, og også den første som ikke er hvit.

Tror på over 300 valgmenn

Demokraten Biden sier seg sikker i at han vil ende med over 300 valgmenn når alle stemmene er opptalt. Det kreves 270 for å vinne valget. TV 2s prognose viser foreløpig en valgmannsfordeling på 284 til Biden og 232 til Trump.

Under sin tale oppfordret Biden til forsoning og ro fremover, slik at USA kan få has på koronasituasjonen, landets økonomiske utfordringer og klimaspørsmålet.

– Det amerikanske folk er lei av hatet. Vi må sette sinnet til siden, sier Biden.

– Vi er kanskje motstandere, men vi er ikke fiender, var hans oppfordring til hans meningsmotstandere.