Nærmer seg 200 døde etter uvær i Mellom-Amerika

Orkanen Eta traff Nicaraguas karibiske kyst som en kategori 4-orkan tirsdag. Den mistet styrke og ble nedgradert før den fortsatte videre inn i Honduras og torsdag rammet Guatemala.

Guatemalanske myndigheter sier at minst 150 mennesker har mistet livet, og at et hundretall av dem døde da landsbyen Queja ved San Cristóbal Verapaz ble begravet i et jordskred.

I Guatemala jobbes det nå med å få oversikt over skadde, døde og hvor mange som er blitt husløse på grunn av uværet, i tillegg til å hente ut ofre fra ruiner og jordskred.

I Honduras melder myndighetene om 14 døde, i Panama om fem, i Nicaragua om to og i Costa Rica også om to.

I Mexico har 19 mennesker mistet livet i flom og jordskred forårsaket av uværet Eta. Uværet var fredag på vei ut i Det karibiske hav igjen, med kurs for Cayman-øyene og Cuba.

