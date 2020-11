Valgmedarbeider gikk i skjul etter ryktestorm: – Redd for å kjøre bil

En valgmedarbeider i byen Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia har gått i skjul etter anklager om at han har kastet en stemme, anklager som ifølge sjefen hans er helt og holdent falske, skriver New York Times.

Viralvideo

Valgsjef Richard Barron i Fulton fylke, delstatens største, sier ryktene startet etter at en video ble delt på sosiale medier som viser en valgmedarbeider som krøller og kaster en papirlapp. En person som snakker over videoen uttaler at han kastet en stemme.

Ifølge Barron var lappen derimot en liste med instruksjoner som var blitt satt i en valgkonvolutt. Etter at videoen gikk viralt, og personlig informasjon om han ble delt på nettet, så han seg nødt til å gå i skjul.

– Han er redd for å kjøre i bilen sin på grunn av at bilinformasjonen hans finnes der ute, sier valgsjef Barron under en pressekonferanse fredag.

Samtidig uttalte han at fylket er ferdig med å telle så godt som alle sine stemmer, og at det eneste som gjenstår er et par tusen utenlands- og militær-stemmer.

Biden gikk forbi

USAs president Donald Trump hadde et stort forsprang i Georgia på valgkvelden 3. november, men etter hvert som stemmene er blitt talt opp, tok demokraten Joe Biden innpå, før han fredag gikk forbi. TV 2s tallknuser Terje Sørensen erklærte for øvrig demokraten som valgvinner fredag ettermiddag.

President Trump har kommet med flere anklager om valgjuks, både på Twitter og under en pressekonferanse natt til fredag, da uten å komme med bevis for dette. Han har også hintet til at slikt har skjedd i Georgia, og henvist til militærstemmer. Delstaten har slått tilbake mot påstandene.

Ifølge TV-kanalen WSB-TV har det også versert andre valgjuksrykter i Atlanta i etterkant av valget, og fredag så sheriffkontoret i Spalding fylke seg nødt til å uttale seg om den av dem.

Ut mot rykter

Ifølge sheriff Darrell Dix har det versert rykter om at det ble funnet stemmer i en søppelcontainer utenfor valgkontoret der sent torsdag kveld. Sheriffen sier funnet dreide seg om tomme konvolutter.

– Det har vært mye dårlig informasjon, feilinformasjon og rykter om hendelsesforløpet ved valgkontoret i Spalding fylke i går, forteller Dix.

Han sier de rykket ut til valgkontoret tre ganger torsdag. Første gang fikk de melding om observatører som ikke fikk komme inn, en sak de videresendte til valgmyndighetene. Så ble de bedt om å eskortere valgmedarbeidere til bilene sine.

– Igjen var det ingen hendelser, og alt var fredelig, sier Dix.

Det tredje oppdraget gjaldt søppelbøtten og påstandene om valgjuks, og sheriffen legger til at betjener undersøkte søppelet ved 18 valglokaler i fylket for å forsikre seg om at ingen stemmer var kastet i etterkant, også da uten funn.