Hevder at United har Solskjær-erstatteren klar: – De har gjort det før

Sjefsskribent i lokalavisa i Manchester, Samuel Luckhurst, kunne torsdag avsløre at Manchester United har snakket med Maurico Pochettino. Nå hevder journalisten at argentineren allerede er klar til å ta over for Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United skal ha kontaktet Mauricio Pochettino med tanke på å overta managerjobben etter Ole Gunnar Solskjær.

Det skrev Samuel Luckhurst i avisa Manchester Evening News torsdag. I et intervju med TV 2 forteller journalisten at Solskjærs arvtager trolig er klar allerede.

– Jeg vet at de har snakket med Pochettino og jeg vet at United allerede vet hvem som skal inn om Solskjær får sparken, sier Luckhurst og utdyper:

– De har gjort dette før. Når de har sparket sine tidligere managere, har en erstatter alltid vært mer eller mindre klar. Pochettino var det foretrukne valget i 2018, men den gang ble han for dyr. Jeg blir veldig overrasket om han ikke er den neste.

Ingen skjebnekamp

Men selv om Luckhurst er overbevist om at Mauricio Pochettino er mannen Woodward ønsker seg på Old Trafford, tror han ikke Solskjær får sparken riktig enda. Han tror heller ikke at et tap mot Everton vil bety slutten for nordmannen.

– Jeg vil ikke si at det er en skjebnekamp. De ønsker ikke å bli kvitt han enda, og det kan jeg forstå siden de bare vil ha spilt sju kamper etter Everton-møtet. Landslagspausen i november er tradisjonelt sett et populært tidspunkt for å sparke en manager, men jeg tror fortsatt han vil få litt tid, sier Luckhurst.

Det er derimot verdt å nevne at Merseyside har vært en slags dødens dal for United-managere de siste årene. I 2014 fikk David Moyes sparken etter 0-2 borte mot nettopp Everton, og i 2018 led José Mourinho samme skjebne etter å ha tapt 1-3 mot Liverpool på Anfield.

– Med mindre de får et katastrofalt resultat mot Everton, vil Solskjær lede laget mot West Bromwich etter landslagspausen. Men har han ikke forbedret seg fram mot jul, gjennom det som er et tett kampprogram, tror jeg ting kan skje, sier Luckhurst, og legger til:

– Men det faktum at Pochettino er ledig kan framskynde prosessen. United føler kanskje at han kan glippe om de ikke får tak i han nå.

Raser mot styret

United-kjenneren opplyser at han, tross en rekke dårlige resultater, håper at Solskjær lykkes i Manchester United. Han mener at pekefingeren egentlig bør rettes mot klubbens ledere.

– Fansen vet at Solskjær ikke er det største problemet. Han har ikke kompetente personer i ryggen. Se på Jürgen Klopp og Pep Guardiola. De har fotball-hjerner i klubben som støtter dem. Solskjær har ikke den kunnskapen i klubben, og alt er opp til han og hans apparat, forklarer Luckhurst, før han kommer med en tirade mot Ed Woodward.

– United trenger et styret med fotballkunnskap. Det er utrolig at en av de største sportsinstitusjonene i verden styres av folk som ikke vet noe om fotball. Det de vet om fotball får du plass til på et postkort. Det er ikke noen kunnskaper der. Woodward har vært der lenge nok nå, og han er ikke egnet for oppgaven. Jeg synes genuint synd på Ole, for styret har skuffet han, raser journalisten.

– Men selv om du sier at klubben har en erstatter klar, tror du fortsatt at Solskjær kan bringe suksess til Old Trafford?

– Nei, jeg ser det bare ikke, dessverre for han. Det gir meg ingen glede å si det, for han er utrolig populær og en klubblegende. Han har også vist at han kan møte noen av de beste managerne i verden og slå dem, så han har det i seg, men dessverre tror jeg ikke han har kontinuiteten som trengs over tid, avslutter Luckhurst.