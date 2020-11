Derfor tror United-kjenneren at Woodward fortsatt har tillit til Solskjær

Få kjenner Manchester United bedre enn Andy Mitten. Nå forteller redaktøren for supportermagasinet United We Stand hvorfor han tror Ole Gunnar Solskjær stadig har tillit på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær er under et stadig voksende press i Manchester. Seks kamper inn i sesongen ligger nordmøringens gutter på en foreløpig 15. plass i Premier League, og de røde djevlene står fortsatt uten seier på eget gress. Flere spår at et dårlig resultat mot Everton kan forsegle 47-åringens skjebne. Manchester United-kjenner Andy Mitten er derimot ikke like skråsikker.

– Jeg snakket med Ed Woodward for et års tid siden, og da fortalte han om de endringene han ønsket for klubben og hvordan de skulle rekruttere langsiktig, opplyser Mitten til TV 2.

Journalisten, som har fulgt klubben i over 30 år, tror akkurat de uttalelsene United-direktøren kom med i intervjuet kan være det som stadig holder Solskjær i sjefsstolen.

– Om de gjør nye endringer i klubben ett år etter at Woodward sa det, vil hans uttalelser virke grunnløse. Om langsiktig rekruttering er hva de ønsker, så må vi få se det. Sparker de manager etter manager, vil det frustrere fansen, forklarer Mitten.

– Har plantet et frø

Selv virker ikke Solskjær nevneverdig stresset, og tross to sviende nederlag på rappen føler 47-åringen støtte fra United-styret.

– Mine samtaler med klubben har handlet om å planlegge langsiktig. Så må man selvfølgelig ha resultater, men dialogen har vært positiv og god hele veien, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi har sådd et frø, og treet vokser. Noen klubber røsker opp det treet for å se om det fortsatt gror, men for min del har jeg hatt støtte helt siden jeg kom inn. Klubben må se på det store bildet.

Men det store bildet til tross, Mitten mener at kritikken mot United og Solskjær er berettiget.

– Ole føler nok det er langt igjen for å fullføre sine planer og gjenoppbyggingen. Det tror jeg fansen lever greit med, men han må få resultater. Med hvert tilbakeslag vokser frustrasjonen og da blir manageren kritisert, sier han.

Tåler kritikk

Den kritikken er Solskjær derimot ikke fremmed for å ta, og han stiller seg gjerne til hogst når laget ikke presterer.

– Jeg kommer aldri til å fraskrive meg det faktum at det er jeg som har ansvaret. Jeg har ansvaret for alle avgjørelser, laguttak, strategi og kampplan, presiserer Solskjær.

Nordmannen har vært under sterk kritikk etter nederlaget mot Arsenal forrige helg, noe som ikke ble bedre etter en svak prestasjon i Istanbul i midtuka. Før møtet med Carlo Ancelotti og Everton på Goodison Park er presset igjen på Solskjær, men nordmøringen nyter stadig hverdagen på Old Trafford.

– Ja, så klart nyter man det. Jeg er ikke glad for å være under press, og det presset en jobb i Manchester United fører med seg, er et press du må ha sterke skuldre og et sterkt hodet for å bære. Men jeg graver meg ikke ned, selv om laget ikke gjør det like godt hver gang.

– Det har vært en berg- og dalbane, og sånn har det vært hele veien. Men Ole gjør en totalrenovering her. Troppen er ung, og de er kapabel til å gjøre det utroligste. Det de mangler er stabiliteten, forklarer Mitten.

Ingen drømme-motstander

Nå venter som nevnt Everton, en motstander Solskjær fortsatt har til gode å ha suksess mot. På tre møter har det endt med to uavgjort og ett tap for Manchester United. I 2018 tapte de 0-4 på Goodison Park, i det Solskjær beskriver som en av sine verste opplevelser som United-sjef.

– Det var et bunnpunkt, men jeg er sikker på at vi får et godt svar denne gangen. Når man taper er kritikken over alt, men kulturen og mentaliteten i gruppa har forbedret seg enormt, forklarer Solskjær.

Mitten er overbevist om at Solskjær igjen vil få tid til å snu det, og at det kanskje er andre som føler presset mer enn ham.

– Det er mer frustrasjon rettet mot eierne, men med vært nederlag øker presset, på samme måte som det forsvinner når det går bra. Det endrer seg fra uke til uke, avslutter United-skribenten.