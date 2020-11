Solide importer har sørget for at Vålerenga nærmer seg seriegullet. Det har vært en helt bevisst strategi.

I sin niende sesong i Toppserien, har Vålerenga en gyllen mulighet til å sikre klubbens aller første seriegull.

Med seier i de to siste kampene er tittelen i boks, og den kan komme allerede lørdag – dersom Vålerenga slår Lyn og Rosenborg taper mot Sandviken.

– Hard kamp om de beste norske

Da LSK ble slått 4-2 i forrige serierunde, hadde sju av elleve i Vålerengas startellever utenlandsk pass.

For å stable et gullag på beina mener sportslig leder Eli Landsem at det har vært helt nødvendig å satse på utenlandske spillere.

– Ja, det har vært det. Det handler om å bli konkurransedyktig og ha et godt nok lag. Det er hard kamp om de beste norske spillerne. Den kampen har vi tapt så langt, vi har ikke fått alle vi ønsket, så da må vi se lenger ut for å hente kvalitet og bli konkurransedyktig i toppen, sier hun til TV 2.

– Kan man kalle det en snarvei?

– Nei, det tror jeg ikke, det er ikke noen snarvei. Det spiller ingen rolle om du henter dem fra Danmark eller Tromsø, det er like langt unna Oslo, eller, det er kanskje lenger til Tromsø. Det handler om en bevisst strategi for å komme seg i posisjon, slår Landsem fast.

– Får tyn samme hva du gjør

Hun går ikke med på at Vålerenga har kjøpt seg inn i gullkampen.

– Nei, det er feil å si. Dette har vært en langtidsplan for Vålerenga. Alle lag henter spillere. Hvor du henter dem fra er en annen ting. Poenget er at du må hente kvalitet, så de forsterker Toppserien generelt. Det er det viktigste her, mener hun.

Men litt tyn for å ha mange utenlandske spillere, der forventer hun.

– Du får tyn samme hva du gjør, hadde du hentet fra de andre norske hadde du fått tyn for det også. Det er også litt vanskelig her i Oslo, for det er jo seks toppklubber rett rundt ankelen. Det er en stor konkurranse om talentene som er, påpeker hun.

Men klubben har en klar ambisjon om å hente flere norske spillere.

– Ja, det er det helt klart. Og vi har hele veien ønsket å ha flere norske på laget. Vi jobber knallhardt i utviklingsavdelingen, og det gledelige onsdag var jo at vi hadde fire 19-åringen fra egen avdeling ute på banen i Champions League-kvalik, sier Landsem.