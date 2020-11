Southampton overtok tabelltoppen i Premier League

Southampton - Newcastle 2-0

Se kampsammendrag over!

Et tidlig mål av Ché Adams og en sen scoring av Stuart Armstrong sikret Southamptons femte seier for sesongen. Poengfangsten er nå oppe i 16 poeng så langt for Ralph Hasenhüttls menn.

De overtar dermed tabelltoppen i Premier League med bedre målforskjell enn Liverpool, men med en kamp mer spilt enn fjorårets ligavinnere som møter Manchester City søndag.

Newcastle blir værende på ellevteplass.

Southampton tok ledelsen etter åtte minutter da Newcastle mistet ballen i forsvar. Theo Walcott fikk med seg ballen og la tilbake til Adams som bredsidet ballen i mål.

Newcastle presset på for utligning i andreomgang, men Armstrong satte spikeren i kisten og økte til 2-0 for Southampton åtte minutter før slutt.

– Hasenhüttl har fått i gang Ché Adams og det er viktig for dem. Spesielt i og med at Danny Ings har vært ute, det viser at de er livsfarlige selv uten Ings her. De er et kollektiv. Det er bare å berømme Southampton for det de fikk til her i dag, for Newcastle ville det seg ikke, oppsummerer TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.