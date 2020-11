Salah hinter om fire (!) på topp for Liverpool

Manchester City - Liverpool ser du søndag fra kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har vært Liverpools stjernetrio i flere sesonger. Nå er det kommet en utfordrer i Diogo Jota, som har startet Liverpool-karrieren med tre scoringer i Premier League og fire i Champions League.

Mot Atalanta startet Jota til fordel for Firmino, og nysigneringen takket for tilliten med hat trick. Det har fått flere til stille spørsmål ved om Jota kan ta plassen til Firmino.

Men ifølge Salah, er det ikke sikkert det trenger å være noe enten, eller.

– Jeg kan ikke si at Bobby (Firmino) ikke skal spille i fronttrioen. Bobby er en veldig viktig spiller for oss, og han har gitt klubben sitt beste i fire-fem år nå. Han har vært utrolig, og uten ham hadde vi ikke vunnet Champions League eller Premier League, sier Salah som åpenbart følte for å støtte opp om Firmino og fortsetter:

– Han ofrer seg selv for laget, og måten han spiller på gir oss andre flere muligheter til å score. Om det er meg, Sadio (Mané), Divock (Origi), Taki (Minamino), uansett hvem som spiller, altså før Jota kom. Bobby har vært, og er, en fantastisk spiller for oss både på og utenfor banen.

– Jeg vet ikke hva planen blir. Men vi kan spille fire på topp, vi kan spille tre på topp. Uansett hvordan det blir vil han (Firmino) gi sitt beste, for vi er et lag. Vi er her for å hjelpe hverandre, så jeg ser frem til det uansett, legger Salah til.

Liverpools nummer elleve har også fine ting å si om troppens nyankomne stjerne.

– Vi er selvsagt glade på hans (Jota) vegne. Vi er lagkamerater og prøver å pushe hverandre på trening hver eneste dag. Du blir glad av å se noen komme hit og score mål så fort, for det hjelper laget og det gjør det også lettere for oss i front.

– Det er bra for selvtilliten hans nå i starten.

Salah understreker at Jota er et viktig tilskudd til frontrekken.

– Det er ikke alltid vi i fronttrioen har dagen og vi kan slite med å score. Så å ha noen som kan komme inn, eller starte, for å hjelpe oss å score mål er en flott situasjon for oss.

Storkamp på søndag

Søndag er det duket for storkamp mot Manchester City. Med seier vil Liverpool ha åtte poeng mer enn de lyseblå.

– Det er alltid stor konkurranse mellom oss, så vi gleder oss til den kampen. Det tror jeg også de gjør, for nå er det vi som må forsvare tittelen, sier Salah og legger til:

– Det kommer til å bli en tøff kamp, men vi kommer dit for å vinne. De vil gjøre alt for å vinne også, så det kommer til å bli en bra fotballkamp å se, definitivt.

