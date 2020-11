– Kommer ikke til å slutte feste av den grunn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere «Ex on the Beach»-deltaker Cristian Brennhovd ytrer misnøye på Instagram angående de nye koronatiltakene og skriver at han vil flytte fra Norge.

Cristian Bennhovd (20) delte fredag et bilde i sin Instagram-historie av de nye koronatiltakene sammen med teksten:

«Da var det bare å flytte fra Norge. Vi blir tatt fra oss det siste som for mange faktisk gir glede i hverdagen.»

Til God kveld Norge forteller Brennhovd at han ikke liker at blant annet treningssentrene og byen blir stengt ned.

– Mange i min krets kommer ikke til å slutte å feste av den grunn, hevder han.

Brennhovd frykter at det kommer til å bli mange hjemmefester i stedet ettersom det blir sjenkestopp i Oslo, og han mener de nye koronatiltakene går ut over det sosiale med venner.

– Jeg blir deprimert av å sitte inne ettersom jeg er en aktiv og sosial person, sier han.

– Nye regler var «over kill»

Realitydeltakeren er enig i at man skal ta hensyn, men synes de nye retningslinjene er for strenge. Han ønsker at folk som ikke er i faresonen skal få lov til å dra på for eksempel treningssenteret.

– De nye reglene som kom nå var «over kill», sier Brennhovd som føler det nesten ikke er lov til å være ute lenger.

– Jeg skal prøve så godt jeg kan å ikke feste eller dra på hjemmefest, men det blir kjipt da. Det er deprimerende å ikke få møtt venner, legger han til.

Han hevder at det ikke er noe behov for å feste, men synes det er viktig å sosialisere seg med venner.

Selv tror han at han kommer til å sitte hjemme i leiligheten sin sammen med kjæresten de neste tre ukene.

– Vi får sitte hjemme og råtne bort og håpe at det blir over før, sier han.

Brennhovd tror at en ny «lock down» kan gå ut over den mentale helsen til flere, og ser på seg selv som heldig ettersom han ikke bor alene.

20-åringen forteller at han har fått en god del negative tilbakemeldinger men også noen positive der folk er enig med han.

– Jeg visste at jeg kom til å få litt hate, sier han og forteller at han har fått flere kommentarer som at de håper han dør av korona.

Finnes alternativer

Forfatter og tidligere fotballspiller Mads Hansen (36) synes ikke noe om at Brennhovds vennekrets kanskje kommer til å feste til tross for de nye retningslinjene.

– Da er i såfall hans omgangskrets egoistiske idioter, sier Hansen til God kveld Norge.

VIKTIG: Mads Hansen mener det er viktig å følge de koronatiltakene som har kommet nå. Foto: Braastad, Audun

36-åringen er redd tiltakene og koronapandemien vil vare lenge dersom man ikke følger rådene nå. Han synes heller ikke noe om at 20-åringen skal prøve å ikke dra på fest.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Det er ikke slik at man snubler på fortauet og så plutselig er man på en fest, sier han.

Hansen mener også at det finnes flere alternativer nå som treningssentrene og byen stenger, og nevner blant annet at man kan trene hjemme, gå tur og møtes på Teams.

– Ikke over før vaksinen kommer

Hansen synes det er viktig å ikke bare tenke på seg selv oppi det hele ettersom det er besteforeldre som sitter alene hjemme, flere som har opplevd å gå konkurs og folk som har mistet jobbene sine.

– Da bør folk klare seg fint i tre uker uten fylla, hevder han.

Hansen mener koronasituasjonen er alvorlig nå og at det er viktig å følge og stole på myndighetene.

– Jeg må innrømme at slik det har gått nå så sliter jeg med å tro at vi kommer ut av dette (koronapandemien) før det kommer en vaksine, sier Hansen.

36-åringen støtter Brennhovds utsagt om at folk kan bli ensomme og deprimert i den kommende tiden, og mener det gjør det enda viktigere å følge tiltakene nå.

– Dersom vi gjør som vi skal varer dette kanskje bare tre uker, forteller han.

Selv har han blant annet flere planlagte julebord det ser dårlig ut for nå, derfor skal han enn så lenge kose seg med fotball på TV og setter pris på at han har en jobb han kan fortsette med.

Men som de fleste andre gleder han seg til det hele er over:

– Korona er kjedelig, og jeg gleder meg til dette er slutt, sier han.