Chilwell klarte ikke å fortelle moren hvordan han egentlig hadde det

Det meste ser ut til å stemme for Ben Chilwell. Etter overgangen fra Leicester til Chelsea i august fikk venstrebacken en pangstart i London med scoring og målgivende i Premier League-debuten mot Crystal Palace.

23-åringen er fast inventar på laget til manager Frank Lampard, og Chilwell danner et meget spennende backpar med Reece James. Men selv om livet ser ut til å smile kan også superstjerner ha tunge dager og mørke perioder.

– Jeg holdt det for meg selv

Chilwell opplevde nemlig en vanskelig tid da han var i Leicester forrige sesong.

– Jeg slet med selvtilliten over en periode på noen måneder. Jeg snakket ikke med noen om det. Jeg dro hjem til moren min, hun spurte hvordan det gikk, og jeg sa: Bra. Jeg holdt det for meg selv, sier Chilwell til Premier Leagues egen TV-kanal.

Chelsea-stjernen håper nå å hjelpe andre som sliter. Derfor velger han å være helt åpen om det han har opplevd. På Twitter har han delt det han tidligere ville holde hemmelig.

– Psykisk helse er et stort tema nå for tiden. Med nedstenging av samfunnet vil folk få det tøft. Jeg syntes det var et godt tidspunkt å fortelle historien min på. Det at jeg er åpen om det kan kanskje hjelpe andre til å snakke med noen om sine problemer.

Tror på åpenhet

Og det var nettopp samtaler om de vanskelige tingene som gjorde at det løsnet for Chilwell. Og hjelpen fant han hos en ansatt i Leicester-systemet.

– Mange gikk til ham, så jeg bestemte meg for å ta en prat med ham for å prøve. Det hjalp meg faktisk veldig mye. Under denne andre nedstengningen vil nok mange ha det tungt psykisk. Jeg tror det viktigste hvis man har det tungt, om det er en venn eller en hjelpetelefon, bare snakk med noen om det. Det hjelper. Om noen på laget går gjennom en tøff periode vet jeg nå at det også hjelper å snakke om helt vanlige ting. Men om de vil snakke om det som plager dem skal de vite at vi er her.