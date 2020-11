Nesten tre måneder og ti kamper har gått siden Kåre Ingebrigtsen ledet sin første kamp som Brann-trener. Den endte i 0-1-tap for Mjøndalen.

Siden kampen 16.august har Brann tapt fire, spilt fire uavgjort og tatt en seier. Det er syv poeng på ti kamper.

– Sånn poengmessig har det vært en tøff start, definitivt, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Det er en positiv og ålreit spillergruppe, men utfordringen har jo vært at kollektivet ikke har fungert, og det tar tid å jobbe det inn og å skape relasjoner og samhandling, utdyper han.

Ingebrigtsen påpeker at laget i perioder har sett bedre ut og henger mer sammen. Han trekker blant annet frem de to siste kampene mot Stabæk (1-1) og Sandefjord (3-3).

– Får vi luket bort de feilene som gjør at vi slipper inn enkle mål ser det bra ut, understreker Brann-treneren.

Angrer ikke på gull-uttalelsene

Da han ble presentert som ny trener på Brann Stadion i august, serverte trønderen høye ambisjoner til den fremmøtte pressen. Seriegull i 2021 var et konkret mål.

– Er det uttalelser du angrer på?

– Nei, det er det ikke. Du må jo ha ambisjoner. Jeg kom jo hit fordi at Brann er en klubb med stort potensiale. Når jeg blir spurt om hva som er ambisjonen til Brann, så er jo det å vinne ting. Da blir jo alle opphengt i at du skal gjøre det med én gang, men fortsatt så tar det tid. Det kan ta ett år, to år, men ambisjonen må jo være der. Vi driver jo ikke med breddeidrett. Det handler om å vinne trofeer, svarer Ingebrigtsen offensivt.

– Så skjønner jo vi at vi må ta de poengene vi må ha i 2020 for å oppnå de ambisjonene vi har satt oss i 2021. Vi jobber med det langsiktige målet, og det er jo den prosessen vi har begynt på. Vi føler jo selv at vi begynner å se endring og forbedring i det, legger han til.

Veien mot et seriegull i 2021 kan nok virke lang for bergenserne slik situasjonen er nå. For Brann ligger på nedre halvdel av tabellen med seks poeng ned til Start på kvalifiseringsplass. Men nedrykk tenkes det ikke på Brann Stadion, skal vi tro sjefen selv.

– Det er ikke noe du frykter?

– Frykter? Det er ikke noe vi går rundt og tenker på. Vi tenker på at vi skal vinne i morgen. Vi har muligheter til å avgjøre de tingene der selv, og det er det vi ønsker og tenker.

Dette sier Ingebrigtsen om spillergruppens kvalitet

På spørsmål om hvor lang tid det tar å få en varig endring i laget svarer Ingebrigtsen rundt seks måneder. For ting tar tid. Det kan trønderen nesten ikke få understreket nok.

– Det virker litt som om alle har ment at Brann har vært et topplag de siste årene. Altså, dette laget her har vunnet 16 fotballkamper på over to år. Så det tar tid å snu ting og å endre måte å spille fotball på, for det må vi definitivt, sier Brann-treneren.

– Men det er en spillergruppe som er klar for endring, klar for å gjøre ting på en annen måte og ikke minst veldig klar for å bli stilt strenge krav til, fortsetter han.

– Men er spillergruppen god nok?

– Nei, hvis du ser på tabellen så ser du jo hva vi er gode nok til. Noe må endres, vi må bygge kultur og bygge en vinnermentalitet i garderoben som gjør at alle ofrer både liv og helse for å vinne fotballkamper for Brann.

– Det er opp til oss selv

Ingebrigtsen forteller at noe av det Brann jobber grundig og mye med er at samtlige spillere skal ha en klar rolle i laget og en forståelse av den rollen.

– Hva mener du at du har fått til disse månedene?

– Jeg tror nok jeg har fått en større forståelse for hva som kreves for at vi i det hele tatt skal ha mulighet til å vinne fotballkamper og hvilken måte vi skal gjøre det på. Det vises jo ikke så mye i resultat, men jeg tror spillergruppen begynner å føle en større trygghet i hvordan vi skal ha det, og hvordan vi skal skape de resultatene som vi ønsker.

Lørdag venter en viktig kamp mot Haugesund som har tre poeng mer enn bergenserne.

– Vi har flere lag igjen i det sjiktet, og det er opp til oss selv å avgjøre det. Nå har vi lagt under i to kamper og kommet tilbake, det viser en sterkere og groende mentalitet i gruppen. Så må vi være dyktigere til å få marginene over på vår side og begynne å vinne fotballkamper istedenfor å spille uavgjort.