Svindlet til seg 1,4 millioner fra SAS – sier hun ville teste systemet

En tidligere ansatt i SAS er dømt til fengsel i ett år for millionbedrageri mot sin tidligere arbeidsgiver. Selv sier kvinnen at hun bare ville avdekke en systemsvikt.

Den tiltalte kvinnen var ansatt i flyselskapet frem til 2017.

Da hun sluttet, tok hun med seg kundelister hjem. Ved hjelp av disse sendte hun en rekke fiktive krav om erstatning for forsinkede eller innstilte flyavanger.

Totalt har SAS utbetalt 1.441.448 kroner i erstatning til kvinnen.

Pengene har blitt overført til ulike kontoer som hun disponerer.

I Asker og Bærum tingrett denne uka erkjente kvinnen at hun sendte inn de fiktive erstatningskravene, men at hun ikke hadde til hensikt å tjene penger på dette.

Hun forklarte at hun bare ville teste ut systemene til SAS for å få flyselskapet til å innse at de ikke hadde gode nok kontrollrutiner for slike krav.

I løpet av tiden hun jobbet i SAS, tok hun flere ganger initiativ til å få plass bedre rutiner for å kontrollere kravene, men hun følte seg ikke hørt.

I retten forklarte kvinnen at planen var å gi pengene tilbake til SAS, og at hun hele tiden sørget for å ha pengene på bok, slik at de raskt kunne overføres tilbake. Det tror ikke retten noe på.

Brukte flere kontoer

Dommerne mener at kvinnen hadde til hensikt å tjene penger på de fiktive kravene. Retten viser til følgende:

Hun brukte flere kontoer for utbetaling for ikke å bli oppdaget.

Dommerne synes det er påfallende at hun fortsatte å fremsette krav i to år etter at hun sluttet i SAS. 1,3 av de 1,4 millionene har hun tilegnet seg etter at hun sluttet.

Retten påpeker også på at hun ikke ga beskjed til SAS om hva hun drev med da flyselskapet faktisk gikk inn og krevde at hun legitimerte seg med pass i forbindelse med et erstatningskrav i mars 2019. En slik kontroll var i samsvar med det hun selv hadde foreslått som fast rutine når slike krav blir fremsatt, ifølge dommen.

De merker seg også pengene fra erstatningskravet ikke ble satt på en egen konto, men at ubetalingene ble blandet med øvrige midler og brukt til løpende forbruk. Pengene har også vært overført mellom kontoene hennes, og SAS-utbetalinger har vært brukt til å dekke kredittkortgjeld.

Har betalt tilbake

Det var først da politiet oppsøkte kvinnen i oktober i 2019 at hun la kortene på bordet.

Kvinnen ble dømt til ett års fengsel. I formildende retning trekker retten frem at hun erkjente forholdet da hun ble kontaktet av politiet og at hun også ga opplysninger om andre utbetalinger enn politiet hadde avdekket. De trekker også frem at pengene er tilbakebetalt til SAS.

I skjerpende retning viser retten til at hun tok med seg passasjerlister da hun sluttet i selskapet og at bedrageriene pågikk over lengre tid.

Kvinnens forsvarer, advokat Terje Korneliussen, sier til TV 2 at han og klienten skal diskutere ankespørsmålet. Han sier at kvinnen ikke hadde til hensikt å tjene penger på erstatningskravene. Han viser blant annet til at klienten hele tiden hadde penger til å betale tilbake penger.

Atkor Knut Stray Skavang er tilfreds med dommen, som er i tråd med påstanden han la ned.

SAS pressesjef, John Eckhoff, har følgende kommentar til saken:

- Vi har rutiner for å avdekke svindel mot SAS, og ser alvorlig på alle former for forsøk på og gjennomføring av dette. SAS setter pris på politiets grundige etterforskning av saken.