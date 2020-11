Kathrine Sørland om pillemisbruket: – Jeg holdt det hemmelig for alle

I kveldens program av «Senkveld med Helene og Stian» er modell og programleder Kathrine Sørland gjest.

Hun er aktuell med sin egen bok hvor hun forteller åpent og ærlig om blant annet utfordringene knyttet til pillebruk, skilsmissen og den gangen hun avviste Donald Trump.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.

Invitert til New York av Trump

Sørland startet sin modell-karriere allerede som 15-åring. I 2002 var hun Norges kandidat i Miss World hvor hun kapret fjerdeplassen og i 2004 tok hun en ellevteplass i Miss Universe.

Under sistnevnte konkurranse ble hun oppsøkt av ingen ringere enn Donald Trump, som på den tiden eide rettighetene til Miss Universe.

– Før vi skulle på scenen, så kjører han Donald en skikkelig runde rundt og hilser på alle jentene og ønsker de lykke til, forteller Sørland.

– Jeg synes jo det var litt stas da, selveste Donald Trump liksom. Så kom han bort til meg da.

Hun forteller at de pratet en stund, hvor Trump hadde skrytt av Norge og lurte på alt fra hva Sørland spiste på brødskiven til norske severdigheter som Prekestolen.

Senere kom Trumps livvakt bort til henne og insisterte på at Trump ville invitere Sørland til New York.

– Jeg lo det litt vekk, men så kom han tilbake en gang til og sa at: «Mister Trump really wants to invite you to New York». Og så jeg til slutt at: «I'm sorry, I have a boyfreind back home». Så jeg sa nei, hevder modellen.

Knuste stortåen

I 2019 deltok Sørland på «Farmen kjendis», hvor hun endte på en andreplass etter seks uker på gården.

Vel hjemme gikk ikke ting helt som planlagt. Under feiringen av hjemkomsten mistet modellen nemlig betongfoten til en parasoll rett på stortåa, som knuste.

Det var nettopp denne hendelsen som skulle føre til at livet hennes ble snudd på hodet.

– Blodet sprutet og jeg tenkte: «nei, festen skal fortsette». Så jeg gikk jo ikke til legen før dagen etterpå, sier Sørland i Senkveld-studio og fortsetter:

– Også får jeg noen fantastisk smertestillende. Noen veldig sterke smertestillende, morfintabletter.

Planla neste tablett

Sørland forteller at hun «levde godt» på de smertestillende morfintablettene en stund, før hun etter hvert begynner å få vondt igjen.

– Så skjer det ting i livet mitt, etter noen måneder, som gjør at jeg ikke har så vondt i tåen lenger, men litt mer vondt i sinnet. Jeg og Andreas gikk fra hverandre og i det hele tatt, sier TV-personligheten.

Bare noen uker etter «Farmen kjendis»-oppholdet i 2019, gikk nemlig Sørland og ektemannen Andreas Holck fra hverandre, etter tolv års ekteskap. Sammen fikk de sønnen Leon.

– Jeg hadde en god del sånne tabletter igjen. Og jeg visste effekten av de, så jeg flyktet da rett og slett inn i de, innrømmer Sørland tungt.

– Det ble så ille så mange ganger at jeg planla neste gang jeg skulle ta en tablett. Gjerne for eksempel juleavslutningen på skolen til sønnen min, for det var jo tøft å gå dit alene for første gang.

Behovet for en tablett kom i settinger der hun tidligere hadde følt seg trygg, men som plutselig hadde blitt vanskelige å stå i alene.

Hatet den hun ble

– Hva var det som gjorde at du følte: Nå må jeg ta tak i det?

– For det første så hadde jeg ikke flere piller igjen og det er ikke bare-bare å få tak i sånne. Men Gud som jeg lot som om jeg hadde vondt overalt for å få tak i de, forteller modellen.

Da Sørland gikk tom for piller, var dagen derpå svært tung.

– Jeg hatet den jeg ble dagen etterpå. Det hatet var så sterkt, kanskje sterkere enn etter hvert den kjærligheten jeg fikk til meg selv, da jeg gikk på disse «lykkepillene».

Hun forteller at hun til slutt følte at det var nok. Til tross for dette, var det ingen rundt henne som hadde lagt merke til misbruket.

– Jeg holdt det helt hemmelig for absolutt alle.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.