– Alle stemte mer mot Trump enn for Biden

Fredag meldte TV 2 at Joe Biden er vinneren av det amerikanske presidentvalget. Det later det til at de fleste TV 2 møter på South Beach i Miami er glade for.

En av dem er Daniel Avery (51).

– Jeg er veldig glad for det. Jeg tror Joe Biden vil bli en frisk forandring, sier han.

GLAD: Daniel Avery (51) stemte selv på Joe Biden. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Stemte du på ham selv?

– Ja, det gjorde jeg, sier han, og legger til:

– Jeg tror det vil bli bedre på alle måter nå, når det gjelder koronaviruset, næringsliv, økonomien – og mer stabile myndigheter.

– Og hva med ukene og månedene som kommer, hva tror du Donald Trump vil gjøre nå?

– Brenne ned huset på vei ut. Det er veldig typisk Donald Trump.

Tror ting vil roe seg

Fredag treffer TV 2 Nick (65), som vi også snakket med dagen etter valget. Da ville han ikke fortelle hvem han hadde stemt på – det vil han fortsatt ikke – men han virker ikke spesielt nedfor over at Joe Biden er mannen som skal lede landet videre.

– Jeg tror ting vil roe seg nå. Biden taler veldig passende, han taler som en person som kunne klart å lede landet på en ordentlig måte. Den andre fyren er bare ... Jeg vet ikke hva jeg skal si om ham, sier han.

HÅPER PÅ RO: TV 2 møtte Nick (65) dagen etter valgdagen. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Samtidig tror han ikke at alt er over riktig ennå.

– Han kommer til å bestride det uansett, sier han om Trump, og fortsetter:

– Jeg tror hvert fall at det kommer til å gå en uke til, men det er godt å høre at noe i det minste er løst, sier han.

Fornøyd

Også 27 år gamle Gabrielle blir glad når TV 2 forteller at Joe Biden er USAs neste president.

– Vi snakket akkurat om hvordan alle egentlig stemte mer mot Trump enn for Biden. Jeg er glad for at Trump er ute, det er veldig bra, sier hun.

FORNØYD: Gabrielle (27) stemte mer mot Trump enn for Biden. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Det ble et langt jevnere valg enn meningsmålingene viste på forhånd, og et endelig resultat har latt vente på seg.

Fortsatt er ikke alle stemmene talt opp, men fredag var TV 2s tallknuser Terje Sørensen ikke lenger i tvil:

Det er ikke mulig for Donald Trump å bli gjenvalgt som president i USA, etter at Sørensen og TV 2 utpekte Joe Biden som vinner i hjemstaten Pennsylvania.

Gabrielle (27) forteller at hun synes det har vært interessant å følge utviklingen de siste dagene.

– Det var veldig kult å se hvordan det utviklet seg over tre dager, og se disse statene som vi trodde ville bli røde, som ble blå, sier hun.

– Hvordan tror du de neste fire årene vil bli med Joe Biden som president?

– Det er et godt spørsmål, jeg har ingen anelse, vi får se. Men forhåpentligvis bedre enn med Trump som president, vi får se.

– Hva med de neste dagene og ukene, hvordan vil Trump forlate Det hvite hus?

– Jeg vet ikke, jeg håper at de ikke prøver å starte juridiske kamper og den slags. Forhåpentligvis går ting knirkefritt, men vi får se. Hvem vet, Trump er et «wildcard», så...

– Helt fantastisk

– Virkelig? Spør Che Anderson (40) når TV 2 forteller at det er sikkert at Joe Biden blir USAs neste president.

– Det er fantastisk for da blir det endring for landet. En lettere tone, sier han.

Chenise Burgess (30) stemmer i at dette er gode nyheter.

– Jeg synes bare det er helt fantastisk, sier hun.

– Du er fornøyd?

– Ja, vi trenger litt ro nå. Dette er bra, sier hun.

OPTIMIST: Chenise Burgess (30) er glad for Biden-seier. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

De forteller begge at de stemte for Joe Biden.

– Hvordan tror dere USA vil bli med ham som president?

– Forhåpentligvis bedre, og at alle begynner å ta mer vare på hverandre, sier Anderson.