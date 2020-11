Dedikerer lørdagens dans til moren

Nate Kahungu og dansepartner Helene Spilling (24) er blant de fire siste parene som kjemper om å vinne Skal vi danse.

Denne uka dedikerer Kahungu sin quickstep til en helt spesiell dame i livet sitt, nemlig moren.

Når God kveld Norge tar en prat med Kahungu, forteller han at hadde det ikke vært for henne, hadde han ikke vært den karakteren han er i dag.

– Hun har vært der for meg hele livet. Hun er mor, terapeut og bestevenn.

Gledesspreder

Kahungu levde sine første fem år i Kongo. Så flyttet han sammen med familien sin til Sarpsborg. Der er de til sammen seks søsken.

– Hun fortjener mer enn en dans, men det er en dans jeg kan gi henne, så da er det det blir, sier han.

Han forteller at moren har vært gjennom sitt, men at hun aldri slutter å være positiv og at han beundrer henne for det.

Kjempestolt

I denne ukas episode av «Dansebobla» tar Kahungu med seg dansepartneren hjem til moren sin, Nanou Kahungu, i Sarpsborg.

Der røper moren hvordan det er å se sønnen sin på TV.

– Jeg blir glad og stolt. Sånn som han er på TV er akkurat sånn som han er i virkeligheten. Han gjør seg ikke til for kameraene, sier hun.

Videre forteller hun at hun alltid er veldig nervøs i den delen av programmet hvor noen ryker ut av konkurransen.

Hjemme i stua i Sarpsborg røper 24-åringen at han har dedikert ukas dans til henne. Moren blir tydelig rørt.

– Hun er alltid stolt av meg, men nå kjente jeg at hun var litt ekstra stolt. Det var deilig å se, forteller han.

– Kommer til å føles fantastisk

Moren hans var til stede på Skal vi Danse-premieren, men etter det har hun kun sett sønnen sin danse gjennom TV-skjermen i Sarpsborg.

Denne lørdagen er planen at hun endelig skal være til stede når sønnen danser. Kahungu frykter at det nå ikke vil la seg gjøre på grunn av nye koronarestriksjoner.

Han mener at hennes tilstedeværelse vil gi han det lille ekstra han trenger for å være god på parketten.

– Å ha henne der kommer til å føles helt fantastisk. Jeg tror jeg kommer til å ha et ekstra gir med tanke på at hun er til stede og at dansen er for henne.

Samtidig legger han til at quickstep er en vanskelig dans og at han alltid er redd for å ryke.

– Det går så hinsides kjapt. Så lenge man er godt forberedt og terper på teknikken er det ikke så mye mer man kan gjøre.

Han håper at dansen er bra nok og at folk blir underholdt av å se på.

– Til syvende og sist så er det mye som går på seerstemmer og hvem folk liker og ikke liker.