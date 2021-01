Halvannen dag. Det er hvor lang tid jeg brukte på å tømme den første tanken på denne testbilen.

At det gikk såpass fort har tre forklaringer: Bensintanken er på bare 68 liter. Det er snaut i en slik bil. 4,4-liters V8-motoren med twin turbo er ikke helt i verdenstoppen på lavt forbruk. Det spiller også inn.

Men den soleklart viktigste forklaringen er denne: BMW M8 Competition Gran Coupe er en bil du ganske enkelt ikke vil sette fra deg.

Hvert våkne øyeblikk, sonderes mulighetene for å komme seg ut på veien. For med denne bilen, er det rett og slett ikke noe sted du heller vil være ...

Tungvekter

Når BMW bruker betegnelsen Gran Coupe, betyr det at de har laget en firedørs-modell, som skal minne mest mulig om en coupe. Her får du den fallende taklinjen og rammeløse dører.

Du blir godt kjent med bensinstasjoner, når du kjører BMW M8 Competition Gran Coupe.

Målet er selvsagt å beholde mest mulig av det flotte designet, samtidig som det frigjøres mer plass i baksetet og det er enklere adkomst dit.

Plattformen i bunnen på 8-serie/M8 er ikke fra 5-serie, som du kanskje skulle tro. Neida, her er det flaggskipet 7-serie som er utgangspunktet.

Men M8 Competition Gran Coupe er noen millimeter kortere, har litt mindre bakkeklaring, litt bredere sporvidde – og faktisk også høyere vekt. Den klokker inn til nesten 2 tonn!

Men egentlig ganske lett...

Hmm. Så mye vekt. Kan det bli noe bra, da?

Svaret har vi altså gitt, allerede. Det er et klinkende klart ja. Chassiset er rett og slett imponerende bra til å skjule vekt. Dette vet vi jo at BMW kan. Vi har nemlig hatt gleden av å ratte blant annet nye M5 på bane. Ukens testbil minner veldig om den – og det er et stort kompliment.

Dessuten, hvis vi skal gjøre et større poeng av vekten, så er den faktisk lettere enn alle konkurrentene i dette noe spesielle segmentet.

Sammenlignet med for eksempel Porsche Panamera Turbo S er den nesten 100 kilo lettere – og den er 65 kilo lettere enn Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ firedørscoupe. Så det, så!

Diger og tung – men likevel lettbeint.

Ikke bare vekt

Hvorfor alt dette maset om vekt? Fordi på en bil som skal kjøres aktivt, er nettopp vekt, eller mangel på vekt, en viktig faktor. Lavere vekt gir mindre å drasse på for motoren, lavere forbruk, kortere bremsestrekning og mindre vekt å få med seg gjennom svingene.

BMW kan også litt om hvordan vekten skal fordeles. Helst omtrent 50/50 mellom for- og bakaksel. Og det gjør de også her.

Men det er mer enn dette vi ønsker å fortelle om denne bilen, som du bør vite om du faktisk vurderer å kjøpe den. Bli med på testen!

Hva er nytt?

Vi har tidligere testet M8 Competition Coupe – altså den med to dører. Gran Coupe er faktisk betydelig større. 23,1 cm lengre, faktisk. Den er også tyngre. Med sine 1.980 kilo, er matchvekten 95 kilo høyere enn coupeen.

Motoren er imidlertid den samme. 4,4-liter, V8, twin turbo – og 625 hk / 700 Nm dreiemoment.

Og selv med de ekstra kiloene å drasse på, makter den samme tid på 0-100 km/t-sprinten: 3,3 sekunder.

Mesteparten av den ekstra plassen kommer baksetepassasjerene til gode, så bagasjerommet er kun 20 liter større i firedørsutgaven, enn Coupeen. 440 liter vs 420 liter.

Testbilen er utstyrt med 19" vinterdekk. På en slik bil, som gjerne leveres med både 20" og 21", gir det en litt annen kjøreopplevelse. Gummien er som kjent også mykere på vinterdekk, som bidrar til litt mindre følelse med veien.

Hva er styrker og svakheter her?

Gran Coupe-utgaven av M8 er etter vår mening en flottere bil enn varianten med to dører. Sett ved siden av hverandre, blir linjene mer elegante og proporsjonene mer riktige, på firedørsutgaven.

I tillegg er det naturligvis deilig med bedre plass og enkel adkomst til baksetene. Baksetene er rett og slett meget romslige. Det er god plass til beina, og du skal være over gjennomsnittet høy, før takhøyden blir noe å bekymre seg for.

Bagasjerommet er romslig. Men selve åpningen er ganske snau. Det vil begrense hva du får med deg av større ting. Her er både Porsche Panamera, Audi RS7 og Mercedes-AMG GT Firedørscoupe, bedre. Heldigvis har du praktiske bakseter, som er tredelte (40-20-40).

Joda, du får helt klart følelsen av at M8 er en påkostet bil. Ikke minst med Bowers & Wilkins stereoanlegget på plass.

Motoren er ganske enkelt et smykke! Lyden og måten den serverer kreftene - og lar deg presse turtallet opp mot 7.000 omdreininger. Klasse!

Ulempen med dette, er at det slett ikke er umulig å kjøre seg selv bilsyk. Akselerasjonen kan kanskje best beskrives som bestialsk (det ordet har vi aldri brukt i denne sammenhengen før!) – og girskiftene ganske så brutale, når du ønsker det. De keramiske bremsene hugger til med voldsom kraft, for eksempel når du plutselig kommer på at du må forholde deg til norske fartsgrenser.

Men stort sett har vi bare et smil om munnen. Det er noe eget med å kunne slippe løs så enorme krefter, bare med noen få centimeters bevegelse av høyrefoten.

Akkurat som på M5, kan du velge å slå av firehjulsdriften, og bare ha bakhjulsdrift. Det er best egnet for banekjøring/lukkede områder. I den modusen er nemlig ESP-systemet slått helt av. Og denne bilen kan bli ganske uregjerlig, når du mater på over 600 hk rett ned på bakhjulene.

Skal du tøffe deg, er det like greit å beholde EPS delvis på, og sette 4x4-systemet i Sport. Ikke bare vil den oppleves nesten som en bakhjulsdrevet bil, den tillater også at du slenger en god del med hekken. Først når den merker at du tøffer deg litt for mye for ditt eget beste, griper den inn og retter opp en potensiell flause.

Du kan altså sette opp bilen akkurat som du vil. Vårt stalltips: Motor i Sport Plus, styring og brems i Sport, 4x4-systemet i Sport – og chassis i komfort. I tillegg kan du gjerne sette girkassen så brutal som du liker den. Ved aktiv kjøring, anbefaler vi det hvasseste programmet. Da smeller det litt!

Apropos smell. Aktivt eksosanlegg skal alltid være på. Hører du? Alltid! Såpass skylder du alle bilinteresserte rundt deg.

På motorveien er den i sitt ess. Det er når du bikker 100 km/t at den virkelig begynner å våkne til liv. På tyske motorveier, der du stedvis slipper å forholde seg til banale ting som fartsgrenser, vil denne bilen være et godt alternativ til å fly!

To personer sitter som konger i baksetet. Den som tapte stein-saks-papir må ta til takke med midtsetet - og får enorm midtkonsoll mellom beina.

Hva koster den?

Du må ut med 2.584.795 kroner for testbilen! Det er mye penger – og inkluderer for eksempel keramiske bremser (87.000 kroner), den lekre lakken, Oxford Green (60.000 kroner!), M Carbon eksteriørpakke (53.000 kroner!) og Bowers & Wilkins Diamond Surround sound system (44.200 kroner).

Startprisen er 2.197.800 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Her finner vi gromme biler som nye Audi RS 7, Mercedes-AMG 63 S 4Matic+ Firedørscoupe og forsåvidt også Porsche Panamera Turbo S.

Sistnevnte koster imidlertid over en halv million kroner mer enn BMW-en. Karosseri og ytelser er likevel sammenlignbart. 0-100 km/t tar bare 3,1 sekund i Turbo S.

AMG GT 63 S 4Matic+ Firedørscoupe er også dyr. Starter på rundt 2,4 millioner kroner. Det er også den som har høyest effekt: 639 hk. 0-100 km/t leveres på 3,2 sekunder.

Audi RS 7 har en startpris på rundt 1,8 millioner kroner, og er den klart "billigste" modellen her. Men den har også den minste motoren (600 hk) og er en del tregere (trenger 3,6 sekunder til 100 km/t).

Det kan sikkert friste, men trenger du egentlig å sette opp Track Mode? 625 hk, ren bakhjulsdrift og ingen elektroniske støttehjul. Vær forsiktig!

Vil naboen bli imponert?

En Oxford Green M8 Competition Gran Coupe, med karbon eksteriørpakke, blir definitivt lagt merke til. En av de bilene som bare fanger folks oppmerksomhet – både med lyd og design – og holder på den.

Broom mener:

Skal du ha M8 er det Gran Coupeen som er valget for deg. Ikke bare ser den best ut, den er også den mest praktiske.

På veien vil du veldig sjelden merke noe til at den er større og tyngre enn Coupeen. Og uansett: Dette er ikke først og fremst et "leketøy", men en cruiser, som også er en overraskende (for størrelsen) kapabel sportsbil.

Spørsmålet er om den er verdt pengene. Konkurrentene er svært solide. Ikke minst har vi sansen for AMG GT 63 S Firedørscoupe. Men da må du ut med rundt 200.000 kroner mer. Det er mye annet du kan bruke de pengene på ...

Hva mener eierne?

BMW M8 Competition Gran Coupe Motor: 4,4-liter V8 bensin Effekt: 625 hk / 750 Nm 0-100 km/t: 3,3 sek. Toppfart: 250 km/t (sperret) Bagasjerom: 440 liter Vekt: 1.980 kg Lengde x bredde x høyde: 486 x 190 x 136 cm Pris: Fra 2,19 mill. kroner Pris testbil: 2.584.795 kroner

Visste du at:

– M8-emblemet på en "vanlig" M8 er i krom. På competition-utgaven er det sort.

Oxford Green-lakken og sorte/karbon-detaljer gjør seg veldig godt sammen.

– Har du lyst å spare litt penger, og kjøpe en M8 (ikke Competition-utgaven)? Synd, for det går ikke om du skal gjøre det via BMW Norge. De tar nemlig bare inn Competition-utgavene.

– Track Mode sørger ikke bare for at du får ren bakhjulsdrift og ingen elektroniske krykker - den slår også av radioen og skjermen på dashbordet. Her skal fokus være på banen!

