Blir USAs første kvinnelige visepresident

TV 2 har utpekt Joe Biden (77) som vinner av delstaten Pennsylvania, og dermed utropt Demokratene som vinnerne av presidentvalget.

Senator Kamala Harris (56) blir dermed USAs neste visepresident, en jobb hun overtar fra republikanske Mike Pence (61).

Harris er født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Moren er fra India og faren er fra Jamaica.

Når Harris trer inn i sin nye rolle under presidentinnvielsen 20. januar 2021, blir hun den første kvinnelige visepresidenten i USA gjennom historien. Hun blir også den første svarte og asiatiske visepresidenten USA har hatt.

Harris er allerede vant med å bryte barrierer. Hun ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2010, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble senator for Demokratene.

– Fryktløs kriger

Kamala Harris er utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California. I 2004 ble hun statsadvokat i San Francisco.

I januar 2019 kunngjorde Harris at hun ville forsøke å bli Demokratenes presidentkandidat under valget i 2020. I desember samme år måtte hun innse nederlaget, og valgte å trekke seg som kandidat.

3. mars i år ga Harris sin støtte til Joe Biden som demokratenes presidentkandidat.

Biden uttalte i januar at Harris var en aktuell kandidat for «alt», blant annet embetet som visepresident.

– Hun er kvalifisert til å være president, uttalte Biden de gang.

Biden mente åpenbart det han mente, for 11. august offentliggjorde 77-åringen at han ønsket Harris som sin visepresident dersom han vant valget.

– Jeg har den store ære å annonsere at jeg har valgt Kamala Harris – en fryktløs kriger for den lille mann, og en av landets beste offentlige tjenere, som min makker, skrev Biden.

USAs neste president, Joe Biden, og USAs neste visepresident, Kamala Harris. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– I en klasse for seg selv

Forfatter av boken «Det amerikanske marerittet - hvordan USA ble et splittet land», Thor Steinhovden, mente på forhånd at Harris var den kandidaten som lå best an til å bli Bidens visepresidentkandidat.

– Jeg vil påstå at hun har vært i en klasse for seg selv når det gjelder kandidaturet. Hun er nok et hestehode foran de fleste andre, sa Steinhovden før valget av demokratenes visepresidentkandidat ble kjent.

Han omtalte senatoren som en person med en «unik blanding» av egenskaper som gjorde henne til favoritt.

– Hun har vært kandidat selv, og har vært i det offentlige ordskifte og vist at hun kan debattere og drive valgkamp. I tillegg er hun spiselig for ytre venstrefløy samtidig som hun støtter opp om sentrums-imaget som Biden har, sa Steinhovden.

USA-valget 284 Biden 232 Trump 270 Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall. Følg valget stat for stat

– La oss kjempe med håp

Som senator arbeidet Harris blant annet for helsereform, strengere våpenlover og progressiv skattereform.

56-åringen var med i diskusjonene som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i USAs høyesterett.

Harris er gift med advokaten Douglas Emhoff. Paret har ingen felles barn.

Da Harris entret det digitale landsmøtet hvor hun offisielt ble valgt til Demokratenes visepresidentkandidat, benyttet hun benyttet anledningen til å uttrykke at hun skulle ønske moren kunne vært i live for å oppleve øyeblikket.

– Moren min lærte meg at å det hjelpe andre gir livet mening. Jeg skulle så gjerne ønske at hun var her i dag, men jeg vet hun ser ned på meg fra oven, sa Harris.

Hun brukte også taletid på å oppfordre amerikanere til å kjempe for nasjonen.

– La oss kjempe overbevisende. La oss kjempe med håp. La oss kjempe med tillit til oss selv og en forpliktelse overfor hverandre. Til et Amerika vi vet er mulig. Amerika slik vi elsker det, sa Harris.

(TV 2/NTB)