Butikken brøt ut i spontan applaus da Helen (51) leste hva som stod på lappen

På grunn av høy smittefare valgte Helen Koldal å droppe handleturen i Bergen, og heller ta turen til butikken i hjembygda. Det valget skulle hun bli svært glad for.

Helen Koldal (51) bor i Fusa og jobber i Bergen.

– Jeg ukependler mellom hjemmet og jobb, slik at jeg bor i Bergen i ukene og bor i huset mitt i Fusa i helgene, forteller Koldal til TV 2.

Da hun var ferdig på jobb på torsdag ettermiddag, skulle hun handle mat og pante flasker.

Koldal, som er seksjonssjef i Bergen kommune og for tiden jobber mye med smittesporing, er bevisst på smittevern.

– På fredagen skulle jeg jobbe på hjemmekontor, og siden det er så mye smitte i Bergen, tenkte jeg det var tryggere å handle i lokalbutikken i Fusa.

Det valget skulle hun senere vise seg å bli veldig glad for.

Stresset

Koldal tok med seg to poser med tomflasker hjem til Fusa, og tok turen til sin lokale Spar-butikk for å handle.

– Jeg handlet mat og satte meg i bilen, da jeg innså at jeg hadde glemt hele panten. Da måtte jeg ut av bilen og inn igjen i butikken, forteller Koldal.

51-åringen pantet flaskene fra den første posen, og trykket på Røde Kors-knappen for å delta i Pantelotteriet. Det ble ingen gevinst.

– Så pantet jeg alle flaskene i den andre posen. Jeg skulle hjem og jobbe videre med smittesporing, så jeg var ganske stresset. Jeg holdt på å glemme å trykke på knappen.

Heldigvis husket hun å trykke før hun forlot butikken, og en fanfare brøt ut fra panteautomaten. Koldal skjønte at hun måtte ha vunnet, men visste ikke hvor mye.

– Jeg hadde ikke med brillene mine, så jeg klarte ikke å se hva som stod på lappen.

Spontan applaus

Koldal fikk hjelp fra andre kunder i butikken for å se hvilket tall som stod på kvitteringen.

– Jeg fikk først hjelp fra én, men han klarte heller ikke å se hva som stod. Så kom det en annen som klarte å tyde tallet.

På lappen stod det at Koldal hadde vunnet en million kroner.

– Det var helt utrolig. En venn av meg gikk forbi, og jeg ropte til ham at «jeg har vunnet en million!». Da begynte alle som var i butikken å klappe for meg, forteller en lykkelig vinner.

Etter jubelscenene i lokalbutikken, måtte Koldal ringe venner og familie for å bringe det glade budskap.

Helen Koldal kunne juble da denne lappen kom ut av panteautomaten. Foto: Privat

– Jeg måtte ringe ungene og foreldrene og vennene mine. Det var helt fantastisk. Folk begynner å le når jeg forteller det. Da datteren min reiste hjem til meg og fikk se lappen, begynte vi å grine av glede begge to. Sønnen min har ringt flere ganger for å gratulere meg, sier Koldal.

Vinner nummer to i Spar-butikken

Det var stor glede også på videomøtet med 50 kolleger mandag morgen, da Koldal rundet av møtet med å fortelle at hun var blitt pantemillionær.

Den heldige 51-åringen har ikke bestemt seg for hva hun skal bruke pengene på, men forteller at hun ikke bare skal være fornuftig.

– Min første tanke var å betale ned på boliglånet, men jeg må også unne meg noe. Jeg tenker kanskje jeg skal kjøpe en ny bil og unne meg noen fine møbler. Men mesteparten skal jeg bruke fornuftig, sier Koldal, som også vil dele noen av pengene med barna som studerer.

Det er ikke første gang at noen vinner på Pantelotteriet på Spar Fusa – også for et år siden var det noen som kunne juble etter å ha trykket på lotteriknappen på panteautomaten.

– Det er helt utrolig og veldig morsomt å få enda en vinner her hos oss, sier butikkansatt Veronica Lønøy, som var til stede da Koldal vant.

Butikkansatt Veronica Lønøy ved lykke-panteautomaten i Fusa. Foto: Spar

– Vi var flere som måtte hjelpe henne med å tyde tallene på pantelappen, og det virket ikke som hun trodde sine egne øyne da hun så hva hun hadde vunnet. Etterpå fortalte hun til alle at hun hadde blitt millionær. Så det var en svært hyggelig dag på jobben, sier Lønøy.