Presset Solskjær: - Jeg stoler på spillerne mine

Med 0-1 hjemme mot Arsenal forrige helg, og en begredelig forestilling og 1-2 borte mot İstanbul Başakşehir i midtuka, har flere hevdet at Manchester United er i ferd med å miste tålmodigheten med Ole Gunnar Solskjær.

Journalist i Manchesters lokalavis Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, skrev blant annet i går at Manchester United skal ha kontaktet Mauricio Pochettino med tanke på å overta managerjobben etter Ole Gunnar Solskjær. Flere kilder opplyser derimot til TV 2 at Manchester United avviser kontakt med Pochettino, og at Solskjær fortsatt har full tillit.

– Jeg har alltid hatt en god, åpen og positiv dialog med klubben. Jeg har vokst opp her, det var her jeg ble en mann, og jeg har lært meg hvordan jeg skal håndtere gode og dårlige tider, sier Solskjær til TV 2.

– Har du tro på at du fortsatt er rett mann for Manchester United?

– Ja. Hvorfor skulle jeg ikke det. Om jeg ikke stoler på meg selv, hvem skal da gjøre det? Jeg ser ikke på to resultater og klapper sammen som et korthus. Du er en topp trener når du vinner kamper, og du er en dårlig trener når du taper, forklarer Manchester United-sjefen.

Før morgendagens møte med Everton på Goodison Park innrømmer 47-åringen at han føler presset, men ikke mer enn vanlig.

– Du må være mentalt sterk i denne klubben, både som spiller og manager. Det er forventninger siden vi er den beste og største klubben i verden, og vi forventer ikke annet enn kritikk. Nå handler det om hvordan vi slår tilbake, sier Solskjær, og understreker at han har full tillit til sine spillere.

– På harde dager så vet du at lysere tider vil komme. Jeg stoler på spillerne mine. Vi er alle såret og vi er klare for å slå tilbake, forsikrer han.

På tre forsøk har Solskjær fortsatt til gode å slå Everton, men United-sjefen er sterk i troen på at det endelig vil lykkes.

– Vi kommer til å se vilje og lidenskap. Spillerne kommer til å vise hvor mye de bryr seg. I dag titter solen fram i Manchester, og vi er klare for å slå tilbake, gjentar en smilende Solskjær.