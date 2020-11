Håper på svar om datterens forsvinning: – Selvfølgelig tenker man på tanken om hun er i live

Søndag hadde dokumentarserien «Therese–jenta som forsvant» premiere på NRK1.

Serien følger blant annet Thereses mamma Inger-Lise Johannessen og lillesøsteren Tine Therese Johannesen.

Den gjør oss også bedre kjent med to av etterforskerne, Håkon Grøttland og John Ottesen, som har fulgt saken fra dag èn og har vært sterkt preget av saken. Serien tar også for seg nærmiljøet på Fjell i Drammen, der Therese bodde.

En av de mest rystende kriminalsakene i norsk historie, startet 3. juli 1988. Da forsvant ni år gamle Therese sporløst fra nabolaget på Fjell i Drammen. 32 år etter, er det fortsatt ingen som vet hva som skjedde med jenta.

Men mamma Inger-Lise Johannesen, har ikke gitt opp å få svar.

FORSVANT: Therese Johannesen var ni år gammel da hun i 1988 forsvant utenfor sitt hjem i Fjell i Drammen. Foto: Privat

En snill og sjenert jente

– Therese var en veldig rolig og sjenert jente, veldig snill og omsorgsfull med mange venner. Hun var en sosial type om likte å spille skuespill og synge. Men hun var ganske tilbakeholden, og ikke typen til å bli med en fremmed på noe. Hun stilte seg ofte i bakgrunnen, sier Inger-Lise til God morgen Norge.

– Den 3. juli 1988 forsvant hun. Hva husker du fra den dagen? Når var siste gang du så henne?

HAR FORTSATT HÅP: Thereses mamma, Inger-Lise Johannessen, har ikke gitt opp håpet om en dag få svar på hva som skjedde med datteren hennes Foto: God morgen Norge

– Det er selvfølgelig noen ting som er litt fortrengt, men jeg husker jo sist jeg så henne. Det var utenfor oppgangen ute hos oss, hun spurte om paraply. Vi bodde i blokk og jeg holdt på å vaske klær – jeg leverte paraplyen til henne før hun løp av gårde. Siden har jeg ikke henne. Min andre datter hadde hørt Therese si hun skulle til en venninne i blokka vår. Men hun var ikke der, eller noe annet sted. Vi fant bare sykkelen hennes og en ferdig oppslått paraply som lå igjen i gangen.

– Og det var ingen i nabolaget som hadde sett hva som skjedde med henne?

– Nei, ingen.

Et sant mareritt

Moren begynte å føle på en uro, da de ikke fant datteren noe sted.

– Vi begynte vi å kjøre rundt å lete, og tilslutt ble vi redde og hysteriske, så ble politiet tilkalt. Jeg var gravid i fjerde måned, så jeg svimte av midt i redselen og kaoset, forteller mamma Inger-Lise.

I timene som fulgte gjorde hele nabolaget, familien og politiet alt i sin makt for å finne Therese, men Inger-Lise ble innlagt på sykehus.

– Jeg havnet på sykehus på grunn av graviditeten og påkjenningen det var for kroppen, og fikk medikamenter for å roe meg ned. Hver gang jeg våknet var det som å våkne fra et mareritt. Men så var det ikke en drøm, forteller hun til God morgen Norge.

Et menneske er borte

I dokumentarserien «Therese, jenta som forvant» gjennomgås etterforskningen og alle retninger saken har tatt. De første årene var politiets teori at en mulig overgriper hadde tatt Therese denne julikvelden for mer enn 30 år siden.

– Hvorfor ville produksjonsselskapet Monster lage en ny dokumentarserie om dette 32 år senere?

– Grunnen til det er at dette er en sak om et menneske som fortsatt er borte, men som ikke er løst, sier Vanja Strømstad, som har produsert serien for Monster og NRK.

MISTENKT: Det har flolert flere teorier rundt Therese-saken, og en av dem er at seriemorder Thomas Quick sto bak,. Han tilsto å ha drept henne, for så å trekke tilståelsen og etter hvert gå fri. Foto: NTB / Scanpix

– Vi ble kontaktet av en journalist som heter Per Asle Rustad som satt på dokumenter og en teori. Men det var en forutsetning for oss og for serien at Thereses mamma ville godkjenne og ønske at den skulle lages. Og det ville hun, så da satte vi i gang, forklarer hun.

Oppfordrer til tips

Saken er i dag foreldet. Vanja sier det er vanskelig å si om vi noen gang får vite hva som skjedde.

– Det er umulig å si. Jeg tror jo at det som skal til nå er at noen vet hvor hun er og rett og slett sier det. Hvis noen vet noe, eller har gjort noe, så kan de ikke lenger bli straffet. De kan ringe anonymt til politiet. Alle er bare opptatt av å få det svaret. Uansett hva som er sannheten.

GRUNDIG ETTERFORSKET: Theresesaken har blitt etterforsket grundig av poliitiet, av og på i 32 år. I Foto: NTB / Tor Richardsen

– Har dere kommet over noen nye spor i arbeidet med dokumentarserien?

– Vi har kommet over interessante ting som vi ikke kan publisere, av etiske grunner. Det ligger mange ting her, men man kommer dessverre ikke noen vei med det, sier produsenten.

Har fortsatt håp

Thereses mor, Inger-Lise Johannessen, medvirker for første gang i en TV-serie der hele saken endevendes. Hun har ikke gitt opp håpet om en dag å få svar på hva som skjedde med barnet hennes:

– Det jeg håper mest nå, er at jeg skal få et svar. Og selvfølgelig tenker man på tanken om hun er i live. Men den tanken orker jeg ikke å tenke fullt ut, forklarer moren, og fortsetter engasjert:

– Vi - familien - ønsker først og fremst et svar. Da vil vi vite, og da kan vi forholde oss til det. Da kan vi gå videre og bearbeide sorgen. Til nå, uten svar, har det vært vanskelig å gravlegge og gå videre i livet.