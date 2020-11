Guri Melby vil ikke forsvare Venstre-nestlederne mot Grandes bok-angrep

I ett år til skal Trine Skei Grande være stortingsrepresentant for Venstre, og dermed også kollega av de nyvalgte nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

I sin nye bok, som kom ut denne uken, går Grande til personangrep på de to nestlederne med nedsettende personkarakteristikker og med en rekke lekkasjer fra interne og fortrolige møter i partiet og regjeringen.

FORFATTER: Tidligere partileder Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge

Personangrep på nestlederne

Blant annet fremstiller den tidligere partilederen Venstres nye nestleder Abid Raja som illojal og oppmerksomhetssyk.

Grande skriver også at Sveinung Rotevatns manglende entusiasme for hennes lederskap ble avgjørende for at hun selv valgte å trekke seg som partileder i mars.

Guri Melby ble valgt til Venstres nye leder på partiets landsmøte i september.

Taus Melby

TV 2 har bedt om et intervju med Melby, og har også oversendt en rekke spørsmål til henne om boken til Trine Skei Grande.

Er Guri Melby enig i vurderingene hennes forgjenger gir av Abid Raja og Sveinung Rotevatn?

Hva synes Guri om at en sittende stortingsrepresentant utgir en bok som gjengir hva som blir sagt i fortrolige samtaler, tekstmeldinger og partimøter?

Hva synes Guri om at en sittende stortingsrepresentant kommer med nedsettende personkarakteristikker og kritikk av partikollegaer i en bok?

Vil Guri oppfordre også andre folke- eller tillitsvalgte i partiet til å utgi bøker om interne forhold og med karakteristikker og angrep på partikollegaer?

Er dette representativt for partikulturen i Venstre?

«Jeg har ingen kommentar til boka», er alt Guri Melby svarer i en tekstmelding til TV 2.

TV 2 har også spurt nestlederne selv om å kommentere saken. Abid Raja har så langt ikke besvart TV 2s henvendelse.

I en tekstmelding til TV 2 skriver Sveinung Rotevatn dette:

«Eg tenker at Trine har lov til å fortelje si historie, slik ho opplever den. Utover det har eg ikkje nokon kommentar til innhaldet i boka, som eg heller ikkje har lest enno.»