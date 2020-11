Toppidretten får unntak: hockey- og håndballserien får fortsette

Håndballforbundet, ishockeyforbundet og Raymond Johansen var lenge i tvil om hvilke konsekvenser innstrammingene i Oslo ville få for toppidretten. Nå bekrefter Oslo kommune at de får fortsette med kampene sine . Det er fremdeles uklart om Olympiatoppen vil holde åpent.

De nye tiltakene i Oslo kommune, som ble presentert fredag ettermiddag, vil ikke få betydelige konsekvenser for toppidretten i hovedstaden.

At «alle innendørsarrangementer blir forbudt» og at treningssentre skal stenge ned gjorde nemlig at flere idretter så ut til å gå en usikker novembermåned i møte.

Både Norges Håndballforbund (NHF) og Norges Ishockeyforbund (NIF) sier til TV 2 at de er usikre på hva de nye reglene får å si for de pågående seriespillene i henholdsvis Fjordkraft-ligaen og Rema 1000-ligaene, men TV 2 får nå bekreftet fra Oslo kommune at de kan fortsette med kampene sine som før.

– Toppidrettskamper som har vært tillatt til nå innenfor toppidrett kan fortsette. Innendørs kan det ikke være publikum tilstede, og utendørs gjelder antallgrensen på publikum, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

– Vi må regne med at vi utsetter kamper

Som i Bergen, blir det full stans i breddeidretten for voksne i Oslo, mens de under 20 år blir skjermet.

Barne- og ungdomsidretten kan nemlig fortsette å arrangere treninger, men de kan ikke delta på cuper og turneringer.

Lenge hersket det stor usikkerhet hva konsekvensene ville bli for toppidretten.

– Jeg ser det akkurat nå. Jeg vet ikke om de skjermer toppidretten. Om de stenger for absolutt alle, så må kampene i serien utsettes så lenge forbudet varer, sier generalsekretær i hockeyforbundet, Ottar Eide, til TV 2.

I Fjordkraft-ligaen er det tre Oslo-baserte lag: Vålerenga, Grüner og Manglerud Star.

Per Eirik Magnussen, assisterende generalsekretær i NHF, er også usikker.

– Topphåndballen er ikke omfattet av retningslinjene som kom i går. Vi har ikke fått de opplysningene enda, men det er meget sannsynlig at også topphåndballen kan bli påvirket. Vi må regne med at vi utsetter kamper, sier han.

– Kommer dere til å utsette alle kamper, eller kun enkeltkamper som er berørte?

– Det diskuteres på daglig basis.

Det er to Oslo-lag i kvinnenes serie, Aker og Oppsal, mens det er ett i herrenes serie: Bækkelaget.

Uklare svar fra Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, kunne ikke oppklare allverdens i intervju med TV 2 etter fredagens pressekonferanse.

– Toppfotballen kan rulle fortsatt, men med 200 på tribunene, sier Johansen.

– Oslo kommune kommer ikke til å sette en stopper for hockey og håndball?

– Nei, vi har ikke det. Men antall som kan være der er begrenset.

– Men kan de spille kampene sine?

– Ja, de kan spille kamper utendørs.

– Hockey og håndball er innendørs...

– Hockey er på Jordal. Jeg tror de kan fortsette. Når det gjelder håndball, så er jeg nødt til å sjekke ut i detalj.

Olympiatoppen

Olympiatoppen er per dags dato åpent for de beste norske utøverne, men det er også der litt uklart hvilke følger de nye innstrammingene får.

– Det kan vi ikke svare på nå. Olympiatoppen er arbeidsplassen for toppidrettsutøverne, men er per definisjon et treningssenter, så dette må vi få klargjort, sier kommunikasjonsansvarlig, Halvor Lea.