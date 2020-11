Aleksander Aamodt Kilde ble koronasmittet: – Må være kødd

Etter å ha vært på verdenscupåpningen i Sölden i oktober, testet Aleksander Aamodt Kilde (28) positivt for korona-viruset.

Fredag kveld gjester han «Senkveld med Helene og Stian» sammen med Kjetil Jansrud (35). Aamodt Kilde forteller om det uventede svaret på testen og Jansrud åpner opp om papparollen.

– Dette må være kødd

Alpinisten fra Lommedalen hadde ingen symptomer da han kom hjem til Norge og forteller at han forventet et negativt test-utslag. Han ble derimot svært overrasket over å se svaret.

– Jeg så positivt og da tenkte jeg bare at dette må være kødd, det er ikke sant. Så da måtte jeg bare tenke: hva gjør jeg nå? Og da var det isolasjon da, sier Aamodt Kilde til Helene og Stian.

Han ble ferdig med isolasjonen for et par dager siden og synes det er deilig å kunne se igjen andre mennesker.

– Det er derfor jeg sitter her med litt stjerner i øynene, mennesker er digg å se nå, ler idrettsprofilen.

Se video øverst i saken.

Mistet plutselig smak- og luktesansen

Etter det positive test-svaret begynte han så smått å merke symptomer, før de på drastisk vis utviklet seg.

– Det startet med at det verket litt i kroppen, litt sånn feber-aktig over natten. Jeg sov dårlig også var det egentlig det, sier han i Senkveld-studio og fortsetter:

– Plutselig mistet jeg smak og lukt. alt var borte. Det er helt «funny».

Han forteller at om han hadde spist makrell i tomat rett fra boksen, kunne han verken ha smakt eller luktet det.

KORONASYK: Kort tid etter at Aamodt Kilde kom hjem fra Østerrike testet han positiv for korona-viruset. Det hadde han ikke forventet. Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

– Det smaker ingenting. Ikke en «pøkk», understreker Aamodt Kilde.

For alpinisten har det også vært en stor kontrast å gå fra en hektisk idrettshverdag til rolige omgivelser hjemme.

– Som alpinist og idrettsutøver så reiser man rundt og møter mennesker. Altså det går i hundre hele tiden. Å komme hjem og roe ned er jo en positiv ting med det da.

Han tilføyer at når man først er hjemme, så er det kjedelig å ikke kunne møte venner og familie.

– Det ble veldig sånn for min del: «Ja nå sitter jeg her da i dette huset». Man må finne på ting å gjøre. Du må bare få tiden til å gå rett og slett, avslutter han.

Papparollen trumfer OL-gull

Sammen med Aamodt Kilde gjester også alpin-stjernen Kjetil Jansrud kveldens sending.

I sommer kunne Jansrud dele nyheten om at han har blitt far, noe Stian poengterer til stor applaus.

– Litt rart å få applaus etter to minutters arbeid, men jeg tar det i mot på vegne av min samboer, ler idretts-stjernen og sikter til sin kjæreste Benedicte Mortensen.

Alpinisten har tidligere vunnet både OL- og VM-gull, men forteller at det å bli pappa troner høyest på skalaen.

– Det er på en måte en helt annen liga. Bare hele prosessen gjennom graviditet, frem til fødsel og tiden etterpå har vært helt magisk.

Jansrud sier at han valgte å være veldig involvert i fødselen, noe som har gitt han stor respekt for kvinner og spesielt samboeren sin.

– Jeg var en av de som fulgte ekstra godt med under fødsel, det er jo ikke alle som gjør det. Og det er jeg bare sjeleglad for at jeg gjorde. Bare det å være så tett på og se hele den prosessen er så imponerende. Det er så overveldende at jeg blir helt matt, avslutter alpin-stjernen.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.