– 17.000 arbeidsplasser står på spill

Fredag holdt byrådet i Oslo en pressekonferanse om nye tiltak for å stanse den hurtige spredningen av koronaviruset i hovedstaden.

– Smittesituasjonen er alvorlig. Bare de siste dagene er det registrert 555 nye smittetilfeller. Det er alarmerende, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Kritisk

Oslo innfører blant annet full skjenkestopp som et ledd i å begrense smittespredningen i hovedstaden.

– Dette veldig kritisk for våre medlemmer, sier leder Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevelser.

Utelivsbransjen i Oslo sysselsetter 17.000 mennesker. Og Edwards sier at disse arbeidsplassene står nå på spill.

KRISTISK SITUASJON: Leder Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevelser sier at skjenkestoppen i Oslo er svært kritisk for deres medlemmer. Foto: Virke

– Disse tiltakene får enorme konsekvenser for dem alle, sier Edwards.

Virke hadde forventet tiltak, men ikke så inngripende som dem som ble lansert fredag.

Ekstremt uforutsigbart

Edwards ser at denne bransjen har hatt det tøft etter nedstengningen 12. mars og nå er regjeringen nødt til å tenke langsiktig slik at bransjen får litt forutsigbarhet å forholde seg til.

– Dette har vært en ekstremt uforutsigbar situasjon å leve under. Derfor må det nå rigges tiltak som er robuste nok til at de blir gode og langsiktige for bransjen, sier Edwards.

Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har alle vært involvert i arbeidet med å utforme de nye tiltakene, som skal vare i tre uker fra og med midnatt natt til tirsdag neste uke.

Også treningssentre, svømmehaller, bowlinghaller, kinoer, teater, bingohaller og lignende stenger.

Det blir forbud mot alle innendørs arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser, og stans i breddeidretten for voksne.

– Svake og retningsløse

Utelivsbransjen blir svært hardt rammet av de nye tiltakene.

Administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho Norway, som driver noen av Oslos største utesteder, har lenge etterlyst klarhet og tydelighet rundt hvilke tiltak serveringsbransjen skal forholde seg til.

– Det har vi fått nå. Vi stiller oss bak de brede og alvorlige tiltakene som nå er kommet – sammen må vi få stoppet denne spredningen med alle midler, sier Svendsen.

Samtidig som han stiller seg bak en fullstendig skjenkestopp for å slå ned koronasmitten, er han ikke imponert over håndteringen så langt.

– Vi er svært skuffet over næringsministeren, som har oppfordret til dialog, men som har gjort seg utilgjengelig. Tiltakene som har kommet har for serveringsbransjen vært mildt sagt svake og retningsløse, sier Svendsen.

Økonomiske tiltak

Svendsen peker på at serveringsbransjen i Oslo står for tusenvis av arbeidsplasser, primært for unge mennesker. Han håper regjeringen vil følge opp tiltakene med passende økonomisk kompensasjon.

– Vi har i snart to uker vært svært tydelige på hvilke tiltak som må på plass. Som vi har sagt hele tiden; kompensasjon må gå i takt med tiltak, sier Svendsen.

Han forteller om mange gode samtaler med partiene på Stortinget de siste dagene, hvor han opplever stor støtte og forståelse for situasjonen bransjen befinner seg i.

– Og da særlig fra opposisjonen. Vi håper og ber nå om det samme fra minister og regjering – på vegne av våre ansatte og deres familier, sier Svendsen.

Reagerer kraftig

Oslo Handelsstands Forening oppfatter at byrådets tiltak om å stanse skjenking av alkohol, som en krok på døra for utesteder og serveringssteder.

– For bransjen blir dette i praksis et pålegg om næringsforbud. Det er derfor viktig at myndighetene erkjenner et ansvar for disse bedriftene som midlertidig må stenge dørene, sier foreningens administrerende direktør Bjørn Næss.

Næss understreker at medlemmene ønsker å bidra med å få bort viruset.

– Men vi må forvente at myndigheter som pålegger oss svært tunge byrder, blir med på å holde oss i live gjennom krisen. Med stenging av hele serveringsbransjen, så utløser dette en rettighet for virksomhetene til å kompenseres fullt ut – altså en erstatning for næringsforbud, sier han.

Foreningen foreslår to grep kommunen kan sette i verk. Alle serveringssteder må få en generell adgang til å servere og skjenke utendørs. Videre må faghandel og dagligvare som må innføre nye tiltak som krever bemanning og utstyr, få direkte økonomisk støtte til dette.

– Utrolig dramatisk

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke understreker viktigheten av at det kommer økonomisk hjelp til bransjen.

– Innstrammingene i Oslo og Bergen er utrolig dramatisk for mange virksomheter som allerede sto med kniven på strupen, og vil være kroken på døra for mange hvis det ikke eksisterer kompensasjonstiltak som tilsvarer den situasjonen, sier Kristensen.

I april var 18 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt eller delvis arbeidsledig. Kristensen sier man nærmer seg en lignende situasjon.

– Det er en nesten umulig uforutsigbar situasjon å stå i for alle som nå rammes i bransjene kultur, servering, uteliv og trening. Vi oppfordrer regjeringen innstendig til å sikre dem størst mulig grad av forutsigbarhet gjennom et langsiktig sikkerhetsnett som treffer bredden i næringslivet, sier Kristensen.

Han mener regjeringens strategi for kompenserende tiltak med datostempling til februar og begrensning til enkelte bransjer ikke holder.

– Det må være hvor hardt en virksomhet er truffet av pandemien og smitteverntiltakene som avgjør om den får kompensasjon, ikke i hvilken næring virksomheten er definert.

– Trist å måtte stenge

Både byrådet i Oslo og Bergen kommune varslet fredag også stenging av treningssentre som et av de nye koronatiltakene i kommunene.

Treningssenterkjeden Sats stenger derfor 53 sentre i Oslo og Bergen etter de nye innstrammingene.

– Det er trist å måtte stenge, men vi har hele tiden forholdt oss etter smittevernreglene noe vi selvsagt gjør nå også, sier kommunikasjonssjef i Sats, Malin Selander, til TV 2.

– Vil ramme bedrifter og arbeidsfolk

Byrådsleder Raymond Johansen er klar over at tiltakene Oslo nå innfører vil ramme flere hardt.

– Vi skal slå ned et virus, men tiltakene vil kunne slå ned arbeidsplasser og næringsliv. Vi vil ramme hjørnesteinsbedrifter i Oslo og arbeidsfolk som er i samfunnets mest usikre jobber, i reiseliv, uteliv, handel og transport, sa Johansen under fredagens pressekonferanse.

Han understreket at smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd.

– Vi skal redde liv og helse, men også arbeidsplasser. Jeg ber innstendig om at regjeringen så fort som mulig kommer til Stortinget med nye økonomiske tiltak, sier Johansen. (TV 2/NTB)