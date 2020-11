Fikk klar beskjed fra de andre på laget

Birgit Skarstein har imponert mange på dansegulvet i Skal vi danse denne høsten.

Sammen med dansepartner Philip Raabe holdt hun stand helt frem til åttende program, før de to røk ut av dansen.

Men Skarstein avslører at det ikke er helt slutt på dansingen likevel.

– Jeg og Filip har faktisk sneket oss til å danse litt etterpå også, for vi syntes det var så gøy. Og er det noe man trenger nå, så er det faktisk mer dans og latter, forteller Skarstein i TV 2-programmet Presseklubben.

Se intervjuet med Skarstein i videovinduet øverst i saken.

Inngikk avtale

Skarstein har stort sett bare vært blid og positiv på TV denne høsten. Og 31-åringen betegner seg selv som over gjennomsnittet positiv.

Men det har også skapt noen uvanlige situasjoner for idrettsutøveren.

Nå forbereder hun seg til Paralympics 2021 og ligger i hardtrening med de andre på ro-landslaget.

Der ble hennes positive innstilling til livet en liten utfordring.

– Det kan være litt slitsomt, ler hun.

Derfor inngikk hun også en helt spesiell avtale med de andre utøverne.

– På landslaget har vi en liten «deal» om at jeg ikke skal være så utagerende positiv før etter morgenmøtet. For folk må få tid til å våkne før jeg kommer og spyr på med energi, ler hun.

– Men blir du noen ganger dritt lei og forbanna?

– Ja, jeg kan bli ganske provosert hvis jeg opplever noe urettferdig eller urimelig. Men det går fort over igjen, heldigvis. Jeg er ganske kortsint.

Humør-tips

Men når det føles som om verden rakner litt, har dronningen av positivitet også gode råd å komme med til dem som ikke er født med et smil om munnen.

– Nå når det koker rundt oss, tenker jeg at det er viktig å være litt nærsynt, og konsentrere seg om de tingene vi kan gjøre noe med. Det er veldig mye av det som skjer som vi ikke kan gjøre noe med. Og det å prøve å konsentrere energien på de tingene vi faktisk kan påvirke, sier hun.

Skarstein slår også et slag for å finne glede i hverdagen.

– Vær takknemlig for de tingene i hverdagen som gir glede. For nå blir det mange trauste hverdager fremover. Og klarer vi å finne glede i dem, så står vi mye stødigere i dem.

– Og så vet vi jo at det blir bedre. Det blir kanskje verre før det blir bedre, men det blir bedre etter hvert.

«Bonusvinter»

Selv bruker hun det hun kaller en «bonusvinter» til å forberede seg på å ta gull i Paralympics neste sommer.

– Det er bare å sko seg for at dette kommer til å ta tid. Vi har jo OL og Paralympics i juli og august neste år. Og jeg ser for meg at vi kommer til å leve nesten i karantene frem til det. Og letter det før det, er det en bonus.



– Men da er vi faktisk forberedt på å stå løpet ganske lenge, og det tror jeg er litt lurt.

