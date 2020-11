Åpner opp om identitetskrisen: – Det er en livstil og over natten var alt borte

Prosjektene ble lagt på is og alle jobbene forsvant over natten, da koronapandemien traff Norge.

Artist og programleder Atle Pettersen (31) satt hjemme og spilte PlayStation, samtidig som han kjente på en slags identitetskrise.

– I starten var det deilig at det var litt rolig, men etter et par uker stilte jeg meg selv spørsmålet: «Hvem er jeg og hva kan jeg?», forteller en åpenhjertig Atle til God morgen Norge.

– Og hvem er du?

– Det fant jeg jo ikke ut i starten, fortsetter Atle, som beskriver de første ukene som veldig vanskelige:

LYKKELIGE: Cathrine Eide måtte hjelpe på Atle bedre tanker. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– I en jobb som jeg har, er mye av min identitet knyttet til det jeg gjør, det er ikke noe ni til fire jobb. Det er en livstil og over natten så var alt borte. Siden jobben på en måte er hele meg, så jeg måtte skru hodet litt ut av den negative spiralen. Jeg trengte egentlig et prosjekt for å komme meg ut av et negativt tankesett.

Glade jul i juli

Atle Petersen har i alle år hatt en drøm om å lage en egen juleplate. Da han bestemte seg for å realisere drømmen, lot han sol og sommer være og stengte seg inne for å høre på julemusikk.

– Jeg stengte meg inne i en uke og hørte på julesanger. Det er utrolig hvor lett det var å komme i julestemning i juli, ler Atle.

Artisten ringte hyppig hjem til mamma Berit for råd, slik han ofte gjør når han trenger veiledning – enten det er i forbindelse med jobb eller i privatlivet.

MAMMA ER SJEFEN. Atle Pettersen får fremdeles lommepenger av mamma Berit Eik. Foto: Privat

Hvis moren godkjente sangen, tok han den med på plata. Likevel innrømmer Atle at hun ikke alltid er det beste barometeret for konstruktiv kritikk.

– Hun sier jo ikke fra hvis det ikke er så bra, sier Atle.

31-åringen avslører at mamma er viktig også når det gjelder økonomi.

– I en alder av 31 år får jeg fremdeles lommepenger av mamma, så hun er viktig, ler han.

Kruttet er funnet opp fra før

Nå er juleplaten omsider ferdig og tilgjengelig for folket.

Da han skulle i gang med plata, måtte han gå noen runder med seg selv. Rett og slett fordi alle julesangene er gitt ut tidligere.

– La oss være ærlig, kruttet er funnet opp. Jeg trenger jo ikke å finne det opp på nytt. For meg handlet det om å lage en plate for å vise hva slags artist jeg er og hva slags musikk jeg liker, avslutter han.