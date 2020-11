Sam Smith åpner opp: – Jeg har aldri likt å bli kalt mann

– Jeg er et mareritt som partner.

Det sier britiske Sam Smith til ukens Skavlan denne uka.

Nylig kom Smith ut med det som skal være hens første album om personlige erfaringer med kjærlighetssorg.

De to tidligere albumene har handlet om andres opplevelser.

– Dette albumet markerer mitt aller første forhold, som jeg hadde da jeg var 25. Jeg mener at det første forholdet man har, det vil alltid være stort, sier Smith.

Se hele intervjuet i Skavlan lørdag klokken 22.30 på TV 2 og når som helst på TV 2 Sumo.

Vil ikke bli kalt «mann»

Gjennom ti år som artist har hen rukket å bli en verdenskjent stjerne. Hen har solgt 27 millioner album og musikken hens har blitt spilt av 29 milliarder ganger.

Sangfuglen har med andre ord erobret verden som artist. Ved siden av dette har hen brukt mye tid på å ta grep om eget privatliv, særlig når det gjelder et negativt syn på egen kropp og identitet.

Smith har ikke kjent seg igjen i kroppen hen ble født med.

– Jeg har alltid følt et ubehag knyttet til mitt kjønn. Jeg har alltid følt det ukomfortabelt å bli kalt en mann eller bli snakket til som en mann. Det er noe jeg alltid har slitt med, forteller Smith.

– Har funnet termene

Etter en konflikt med egen kropp og kjønn, har Smith slått seg til ro med at hen er ikke-binær. Det har vært en stor trøst å finne ut av at det faktisk finnes begreper og ord som kan beskrive slik hen føler. Da er hen ikke alene.

– Jeg har nettopp funnet termene og vokabularet de siste årene, noe som har vært en fantastisk og komfortabel følelse. At det finnes ord der ute som beskriver hvordan jeg føler det, sier hen.

Nyter å være naken

I tillegg til problematikk knyttet til sin kjønnsidentitet, har hen også slitt med det hen ser i speilet.

– Jeg har en kropp som svinger. Den går opp og ned hele tiden. Hvis jeg ser på brød, så havner det på puppene mine. Jeg har alltid, siden jeg var liten, vært større, sier hen.

Hen mener imidlertid at det er samfunnets forventninger som har ført til komplekser.

– I denne verden har jeg alltid blitt fortalt at jeg må skamme meg over det. Det var så mange år der jeg ikke var komfortabel med kroppen min og størrelsen.

Terapi og samtaler har hjulpet på selvbildet til Smith. Til Skavlan forteller artisten at hen endelig gå naken uten å føle at hen må skjule noe.

– Nå har jeg et fantastisk forhold til kroppen min, der jeg nyter å være naken og nyter å ta av overdelen min for å bade. Jeg nyter de tingene for første gangen i livet mitt, og det er flott!

Tøffe kjærlighetsforhold

Kjærlighetslivet har heller ikke vært en dans på roser for Smith. Slik Smith ser det kommer kjærlighetsforholdene som regel senere i livet for homofile, sammenlignet med andre.

– Alle andre der ute som er homofile vil forstå at deres første forhold som skeiv er skikkelig tøft og omfattende. Det er vanskelig å være skeiv, og det er vanskelig å leve i denne verden som en skeiv person. Et første forhold vil derfor også være vanskelig, sier Smith.

Et mareritt som partner

I 2018 meldte medier verden rundt om bruddet mellom Sam Smith og «13 Reasons Why»-skuespiller Brandon Flynn.

Selv om Flynns ansikt er kjent for mange, tar den berømte Sam Smith mye av oppmerksomheten i offentligheten.

– Jeg er et mareritt som partner. Jeg reiser verden rundt, alt handler om meg hele tiden, folk på gaten stopper meg for å ta bilder. Ja, jeg tror jeg kommer til å være singel for alltid, sier hen.

Til tross for at forholdet med Flynn ikke fungerte, er hen glad for at hen fikk oppleve det.

– Noen ganger fungerer ikke ting. Det er ikke noe hat der, bare kjærlighet. Jeg er veldig takknemmelig for erfaringen jeg har fått.