Disse tiltakene innfører Bergen

fByrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen inviterte fredag til pressekonferanse for å informere om de nye tiltakene som de iverksetter som følge av økningen av antallet nye smittetilfeller.

- Bergen står i en krevende situasjon. Siden i går har vi registrert 103 nye tilfeller det siste døgnet, sier Valhammer.

Det er ny rekord i antall nye tilfeller per døgn.

– Tidligere i høst handlet det om å slå ned smitten. Nå handler det å stoppe smittespredningen slik at vi ikke får et stort ukontrollert ubrudd, slik vi har sett i flere europeiske land, sier han.

Dette er tiltakene

Tiltakene vil bli innført fra natt til lørdag og vil ha en varighet på rundt to uker. De er som følger:

Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra ti til fem personer inklusiv de som bor i husstanden. Det er unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole.

Arrangementer på offentlig sted skal ha faste sitteplasser, og det er ikke lov med flere enn 20 deltakere til stede. I begravelser er grensen satt til 50.

Arrangementer uten fast sitteplass blir forbudt.

Aktivitetstilbud:

Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.

Idrettshaller, svømmehaller, treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. De to førstnevnte er åpne for organisert trening eller undervisning for barn og unge under 20 år.

Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.

Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

Hjemmekontor, munnbind og servering:

Skjenkesteder og andre serveringssteder skal stenge senest klokken 22. Skjenkingen stopper fra klokken 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke take away.

Krav om munnbind på offentlige steder, som butikker, kjøpesentre og butikker, hvis man ikke kan holde en meters avstand. Det innføres også påbud om munnbind for sjåfør og passasjerer i taxi.

Munnbind skal brukes på skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder når man beveger seg i lokalet og man ikke holder en meter til andre.

Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere til stede i lokalt enn at det kan holdes to meters avstand.

Krav om hjemmekontor for alle som kan ha det. Kravet vil bli fastsatt i forskrift.

Alle som kan, bør unngår kollektivtransport

Ber folk holde seg hjemme

Valhammer ber folk holde seg hjemme de neste ukene, og han ber folk om å begrense hvor mange man treffer.

- Den gode nyheten er at vi vet at dette kommer til virker, fordi det har virket i andre land. Men for at dette skal virke og unngå å stenge ned hele samfunnet, er vi avhengig av at bergenserne følger reglene, sier byrådslederen og avslutter:

– Klarer vi det, klarer i å forhindre at bølge to rammer Norge slik den har gjort i Europa, og hvis vi klarer det, er det håp om normalitet i vinteren og ikke minst feire jul på en nogen lunde normal måte.

Bergen kommune kommer med en sterk oppfordring til pårørende om å ikke besøke sykehjem, unntaket er dem som er i livets siste fase.

Nesten 80 ansatte i karantene i hjemmetjenesten.