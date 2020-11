Hevder Inger Cecilie brøt hemmelig Farmen-avtale

Karianne Vilde Wølner (26) fra Drammen tapte tvekampen mot sin bestevenninne inne på gården, Karianne Kopperstad (28).

Flyvertinnen tapte 0-2 etter å ha svart feil på alle de fire spørsmålene i kunnskapskonkurransen, og dermed røk hun ut av Farmen etter syv uker på gården.

– Jeg burde ha stolt mer på meg selv. Noen av spørsmålene visste jeg egentlig svaret på, men jeg skrev noe annet fordi jeg ikke stolte nok på meg selv. Det er selvfølgelig dumt, men man begynner å tvile på seg selv når man er sliten, forteller Wølner til TV 2 rett etter tvekampen.

Se video av intervjuet øverst i saken.

BESTEVENNER: Wølner og Kopperstad måtte kjempe mot hverandre i kunnskap. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nok en kvinnekamp

Hittil i årets Farmen-sesong har det vært fem kvinne-tvekamper, mens det kun har vært to tvekamper med menn. Wølner sier damene har seg selv å takke for at det har blitt slik.

– Inger Cecilie har jo valgt to jentekamper mens hun har vært storbonde, og Karianne har valgt én. De har tenkt at det er smart å ta ut jenter som er sin egne konkurrenter. Og når gutte-storbonder har valgt jenter, så har det vært fordi jentene ikke har jobbet nok på gården, sier hun.

– Det er jo ganske kjipt at vi jentene har røket ut på «hue og ræva». Ting har ikke gått etter planen, men jeg får bare håpe at jeg kommer meg tilbake på gården fra Torpet, slik at vi kan være to stykk Karianne i finalen, sier en optimistisk 26-åring.

FÅ KVINNER IGJEN: Inger Cecilie Grønnerød var eneste kvinne på tinget denne uka. Foto: Alex Iversen/TV 2

Isfront på gården

Den siste uka på gården har det vært full isfront mellom Wølner og Sindre Nyeng (23).

Wølner, Kopperstad og Daniel Viem Årdal (30) inngikk en avtale om å velge Viem Årdal som storbonde neste uke, dersom én av dem røk ut. Nyeng kalte avtalen tullete og Wølner reagerte med å fryse ut og overse sin venn gjennom syv uker.

Men de ble venner igjen da Nyeng besøkte Wølner på førstekjempehytta kvelden før tvekampen.

– Jeg tror Sindre føler på det at det er kjipt at jeg er borte. Han er ikke så god til å snakke om følelser, men jeg så det på han at han ble veldig lei seg da jeg røk ut, sier hun.

ISFRONT: Wølner har den siste uka oversett Nyeng inne på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Romanserykter

Det har oppstått flere romanserykter rundt årets Farmen-sesong, og Wølner og Nyeng er ett av parene som nevnes.

– Har det vært noe mellom deg og Sindre?

– Haha, jeg vet ikke hva jeg skal si. Folk tror mye rart, men Sindre og jeg har et veldig godt vennskap. Jeg er veldig takknemlig for at vi har blitt kjent med hverandre, svarer flyvertinnen.

– Men har det vært noe mellom dere?

– Jeg har ingen følelser for Sindre, nei. Det er hyggelig å ha gode venner inne på gården, og at vi kan ha det gøy sammen. Det er så teit å svare på, sier Wølner.

Nyeng har tidligere uttalt til TV 2 at de to fikk en god tone inne på gården.

- Brøt hemmelig avtale

Wølner ble denne uken valgt til førstekjempe av storbonden Inger Cecilie Grønnerød (47).

STORBONDE: Grønnerød var storbonde denne uken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nå hevder 26-åringen at Grønnerød brøt en hemmelig avtale.

– Jeg, Inger Cecilie og Karianne hadde en hemmelig avtale om å ikke gjøre hverandre til førstekjempe. Inger Cecilie sa at vi ikke måtte si det til noen, men du ser jo hvem som brøt den avtalen, siden jeg står her i dag, sier Wølner.

TV 2 har vært i kontakt med Grønnerød, som ikke vil kommentere den angivelige avtalen.

– Jeg synes litt synd på Karianne Vilde som har et så sterkt behov for å sverte andre i media på grunn av et spill. Kanskje på tide å legge det bak seg?, svarer Grønnerød i en tekstmelding til TV 2.

Dette er ikke første gang Wølner og Grønnerød er i tottene på hverandre.

Gleder seg til Torpet

Etter tvekampen fikk Wølner beskjed av programleder Mads Hansen at hun nå får en ny sjanse til å komme tilbake på Farmen.

På Torpet skal hun kjempe mot den uovervinnelige trioen Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58).

UOVERVINNELIGE: I syv uker har de tre Torpet-deltakerne konkurrert ut alle Farmen-deltakerne som har ankommet Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

De tre er Farmen-deltakere fra tidligere sesonger, og de har klart å slå ut de andre Farmen-deltakerne som har kommet til Torpet etter et tvekamp-tap.

– Følelsene mine er veldig rare nå. Jeg var forberedt på at jeg kom til å tape fordi jeg skulle konkurrere mot min beste venninne, men jeg er også glad fordi det er Torpet. Da kan jeg komme tilbake igjen til gården og gjengen min, sier Wølner.

– Hvis jeg ikke kommer tilbake på gården, så håper jeg Karianne eller Sindre vinner Farmen. Begge fortjener å vinne, er sterke kandidater og står meg veldig nær, legger hun til.

