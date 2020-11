Hockeyulykken: - Det var tøft, det er tøft og det kommer til å være tøft

17. oktober ble livet snudd på hodet for ishockeytalentet Mats Hildisch, da han pådro seg et brudd i nakken. 18-åringen ble lammet fra brystet og ned. Nå takker familien for den overveldende støtten.

TV 2 møter foreldrene Carl og Hanne Hildisch i Askerhallen. En ishall hvor de har tilbrakt utallige timer sammen som familie opp gjennom årene, og som også skulle bli stedet som forandret hverdagen deres for alltid.

17. oktober var begge tilstede for å se sønnen Mats spille U21-kamp for Frisk Asker mot Lørenskog. Mamma Hanne hadde nettopp kommet inn i hallen, og stod kun få meter unna da det utenkelige skjedde.

– Det var helt jævlig, rett og slett. Jeg så det skjedde og skjønte med en gang at her har det skjedd noe mer. Mats lå helt stille på isen. Ingen bevegelser i hendene, ingenting liksom. Jeg så frykten i øynene hans, forteller Hanne Hildisch.

– Er jeg lam? Jeg kjenner ingenting

Pappa Carl var lagleder og stod i spillerboksen. Han forteller at det tok tid før han forstod alvoret i det da han stod langt unna og opplevde det som en helt ordinær situasjon på isen, der sønnen kolliderer med målet.

LAGLEDER: Pappa Carl Hildisch ble lagleder da laget var U8 og har vært det hele veien.. Foto: TV 2 / Erik Edland.

– Men så synker det inn når han blir liggende helt rolig og da skjønner jeg at det er noe mer. Vi hadde en naprapat i boksen som hadde førstehjelpsansvar, så han løp ut på isen. Når han snur seg og ser til boksen, så skjønner jeg at dette er alvorlig, sier faren og legger til:

Da Mats lå ute på isen sa han «Er jeg lam? Jeg kjenner ingenting.» Carl Hildisch

18-åringen ble fraktet til Ullevål sykehus. Der ble det konstatert et brudd i nakken, og operasjonen ble gjennomført samme natt.

Så kom den nedslående beskjeden om at sønnen hadde fått påvist en permanent skade i ryggmargen, som har ført til lammelser fra brystet og ned.

– Man kan si mye om helsevesenet, men det er mennesker med store hjerter. Vi ønsker å rette en takk til de som var her i Askerhallen, Ullevål sykehus og de som nå er på Sunnaas sykehus. Vi er veldig takknemlige for alt de har gjort, forteller Carl.

Og Hanne legger til:

– Mats har spesielt trukket frem naprapaten til Frisk Asker som stod på knærne og stabiliserte nakken hans i en time. Det er helt utrolig. Det kunne gått enda verre hvis han ikke hadde gjort den jobben.

TAKKER FOR HJELPEN: Hanne Hildisch roser helsepersonellet som har hjulpet og fortsatt hjelper sønnen. Foto: TV 2 / Erik Edland.

Draktnummer 7

Allerede som 5-åring var sønnen Mats å se ute på isen i Asker. I starten av tenårene satte han seg klare mål, blant annet å komme inn på ishockeylinjen på NTG og etter hvert komme seg inn på A-laget til Frisk Asker. Nå går han i tredjeklasse på NTG og fikk denne sesongen en plass på A-laget.

For pappa Carl har ishockey alltid vært en stor interesse, og han ble lagleder for 2002-laget. Han og sønnen deler lidenskapen for ishockey, og foreldrene er takknemlig for at de har fått følge utviklingen hans som hockeyspiller så tett.

– Vi har ikke satt noen begrensninger og vi har lagt til rette for begge barna våre: at de skal få drive med det de liker. Vi liker å være sammen med dem og idretten har vært noe som har tillat oss å være mye sammen med dem, forteller Hanne.

#7: I Askerhallen har Frisk Asker hengt opp draktnummeret til Mats Hildisch. Foto: TV 2 / Erik Edland.

På den ene kortveggen i Askerhallen lyser det oransje tallet 7 opp.

Helt siden ulykken har draktnummeret til 18-åringen blitt et symbol på støtte og kampen han går gjennom. Det kan sees i flere ishaller over hele landet, på hockeyhjelmer og i sosiale media.

– Klubben har vært veldig støttende og på tilbudssiden. Og Hockey-Norge generelt. Alle klubber og alt som har med norsk hockey å gjøre har gått ut på forskjellige måter og gitt Mats og oss støtte. Den såkalte rivaliseringen mellom klubber har blitt lagt litt til side. Hvordan alle samler seg, er en av de tingene vi ønsker å si tusen takk for, forteller Carl.

En annen type kamp skal vinnes

Nå har Asker-gutten et langtidsopphold på Sunnaas sykehus for rehabilitering, og går en usikker fremtid i vente.

– Vi har holdt på med dette i to og en halv uke nå, og vi vet ingenting. Det kommer sikkert til å endre seg. Det var tøft, det er tøft og det kommer til å være tøft, sier Carl.

Sønnen har laget en egen Instagram-profil der han viser hverdagen på Sunnaas sykehus og dagene består nå av trening fra han våkner til han legger seg.

– Planen er, som Mats sier, ganske klar: Jeg skal bli så bra som jeg kan bli. Det er planen hans. Men hva det betyr, det vet vi ikke enda, forteller Carl.

Foreldrene tror bakgrunnen hans som idrettsutøver vil sannsynligvis hjelpe han ved at han vet godt hva som kreves for å bli best.

– Nå er det den nye kampen han skal prøve å vinne. Mats kommer nok mest sannsynlig til å aldri spille en ishockeykamp igjen, men han skal spille en annen type kamp nå, sier pappaen.

Foreldrene er ekstremt imponerte over motivasjonen hans.

– For oss som foreldre virker det veldig lovende med at han er seg selv, han er motivert men også rasjonell. Og så er vi trygge på at Mats får den beste hjelpen han kan få på Sunnaas.

Vi skjønner ikke hvor han tar styrken fra. Han setter seg tydelige mål og er fokusert på det. Hanne Hildisch

Klarer ikke takke nok

Det er ikke bare en hel hockeynasjon familien har i ryggen, men venner og bekjente kommer med middager og blomster på døra. Det letter den ellers tunge hverdagen til familien Hildisch.

Foreldrene har vært bosatt i Heggedal i over 20 år og familien stortrives i nabolaget. Men de så seg nødt til å finne et nytt sted å bo med større flater slik at Mats kan fortsette å bo hjemme når den tid kommer.

Plutselig var et hus 50 meter ned i gata til salgs og ergoterapeuten som var med på visningen fortalte foreldrene at huset var perfekt for 18-åringen og hans behov.

Da hev en av sponsorene til Frisk Asker seg rundt og fikset finansieringsbevis på en time. Det er familien takknemlige for.

– Selv om man har det vanskelig, så ser man litt fremover også. Det er man avhengig av for å holde hodet over vann. Når den boligen kom opp og vi får mulighet til å fortsette å bo her, gir det oss masse livskvalitet i fremtiden. Der har vi verdens beste venner som vi har hatt i over 20 år, forteller Hanne.

TAKKNEMLIGE: Foreldrene og sønnen Mats har fått tusenvis av meldinger fra både kjente og ukjente. Foto: TV 2 / Erik Edland.

Nå venter en tid med totalrenovering av huset, men hvordan de skal få det til tar de som det kommer.

– Så fort omstendighetene tillater at han kan komme hjem og når Mats er klar, så skal vi tilbake til det normale familielivet vårt. Selv om situasjonen har endra seg drastisk, så skal han fortsatt bo hos oss, forteller pappa Carl.

– Venner og bekjente, hjertelig tusen takk for all den støtten. Hockey-Norge, tusen takk. Det er også kjente personer i Norge som har sendt meldinger, tusen takk. Mats har mottatt tusenvis av meldinger også, så på vegne av Mats, han sier det han også, hvordan skal vi greie å takke nok?