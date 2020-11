Slik reagerte hun på Trump-utspillet om henne

SKAVLAN (TV 2): I mai fikk Gro Harlem Brundtland (81) skryt av Donald Trump for sin jobb i WHO, i kampen mot Sars-viruset i 2003. Det falt ikke i god jord hos den tidligere WHO-direktøren.

I 2003 klarte WHO å forhindre en verdensomspennende pandemi, med Gro Harlem Brundtland i spissen.

Sars-viruset forble en epidemi som tok livet av 774 mennesker i 26 land.

Som tidligere generalsekretær i WHO husker Gro Harlem Brundtland denne erfaringen godt.

– Vi klarte å bringe hvert enkelt utbrudd i hvert enkelt land ned i null ved å spore viruset. Denne gangen har det blitt annerledes. Nå er det mer smittsomt enn det Sars var, forteller Harlem Brundtland til Skavlan.

Trump: «Burde fulgt Dr. Brundtland»

Som president i USA har Donald Trump til stadighet omtalt koronaviruset som «The China Virus» og kritisert WHO for deres arbeid. Tidligere i år skrev Trump et brev til nåværende sjef i WHO, som inneholdt store ord om Harlem Brundtlands håndtering av epidemien i 2003:

«Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt Dr. Brundtlands eksempel.»

Donald Trump hadde kanskje regnet med å smigre Norges første kvinnelige statsminister, men det gjorde han ikke.

– Jeg ga en sur kommentar. Jeg sa at man bør støtte WHO, og at vi trenger WHO alle sammen i denne pandemien, sier Harlem Brundtland.

Kan ikke sammenlignes

Trump har kritisert både WHO og kineserne for å bagatellisere situasjonen fra start, og i mai beordret han full stans i økonomisk støtte fra USA til helseorganisasjonen.

Harlem Brundtland synes det er merkverdig at han velger å stoppe støtten til WHO når situasjonen er så prekær og langt ifra lik som den var i 2003.

– Da Trump brukte meg som eksempel: «Gjør som Gro Harlem Brundland den gangen. Si ifra til Kina», så er det ikke paralleller. Han burde ha tenkt at han skulle støtte WHO da. Han syntes det var veldig smart at en tidligere generaldirektør gjorde det så mye bedre. Det var en annen situasjon, sier hun.

Kina la lokk på

Å få klarhet i Sars-virusets omfang var ikke enkelt for Gro Harlem Brundtland. Kommunikasjonen tok lang tid og Kina, Sars-virusets opphavssted, holdt tilbake.

– Kina la lokk på hele situasjonen. Vi henvendte oss til Kina, til vårt kontor i Kina, vi henvendte oss til helsemyndighetene i Kina. De ville ikke snakke med WHO. De satte lokk på, og det gikk uker, forteller Harlem Brundtland.

Til slutt lettet Kina på sløret.

– Vi innkalte pressen og fortalte, for de var jo klar over at det skjedde noe. «Vi får ikke kontakt med Kina. De svarer ikke.» Det var annerledes den gangen. Kina hadde kontakt med WHO, i alle fall i slutten av desember og i januar. Men det tok for lang tid likevel. Det var kontakt, men det gangen nektet de å snakke med oss, så da måtte jeg ut og si ifra, forteller Harlem Brundtland.

Redd for seg selv og ektemannen

Trump kan i det minste trøste seg med at lege Gro Harlem Brundtland har hatt en rådgivende rolle for WHO gjennom årets pandemi.

Hun skjønte tidlig at dette kom til å bli alvorlig.

– Jeg skjønte at når dette spredte seg også i Europa, og ikke minst da vi begynte å få nordmenn hjem fra Østerrike, som hadde vært på vinterferie, at nå får vi en ordentlig spredning her og, sier hun.

Mennesker i høy alder er definert som risikogrupper for viruset. Hverdagen hennes og ektemannen Arne Olav (84) kom til å bli annerledes framover.

– Da visste jeg at både Olav og jeg tilhørte risikogrupper, og jeg var redd for oss begge, sier hun.

– Hvem får klem i disse dager?

– Ingen! Heller ikke barnebarn eller oldebarn. Det er jo det som er trist.

Ingen forståelse for svenskenes valg

På spørsmål om hva hun med all erfaringen sin tenkte om svenskenes strategi da pandemien rammet, er hun svært tydelig.

– Det har vært ti, tjue ganger flere dødsfall i Sverige enn i Norge selv om man tar hensyn til befolkningsforskjellen. Det er ganske dramatiske forskjeller, sier Brundtland.

Hun sier hun ikke forstår hvorfor Sverige begynte med den strategien landet gjorde, og antyder at man forsøkte å skape flokkimmunitet på et sviktende vitenskapelig grunnlag.

– Man kunne ikke bygge opp immunitet mot et slikt virus. Det ville i så fall være med store kostnader i form av sykdom og død. Og de fikk jo for mange sykdomstilfeller og altfor mange dødsfall, sier hun.

Imidlertid peker hun på at forskjellen mellom Norge og Sverige nå er langt mindre enn i begynnelsen av pandemien, og at man har tatt mer hensyn i Sverige de siste månedene.

Måtte være lege på teater

Harlem Brundtland er utdannet lege i Norge og i USA. Før stillingen i WHO og statsministerposten, jobbet hun i Helsedirektoratet.

Som lege er det ikke alltid sikkert at du slipper å jobbe, selv om du har tatt fri fra jobben.

På en forestilling på Det norske teater under statsministerperioden, måtte hun tre inn i legerollen.

- Det ble ropt «Vi trenger en lege!», og jeg reiste meg opp og gikk ut til siden og ut bak på siden. Der lå det en mann bevisstløs, forteller hun.

Mannen hadde diabetes og hadde kramper. Når mannen våknet etter å ha fått i seg noe sukkerholdig, ble han overrasket over hvem som stod over han.

– «Næmmen, er det Gro!» sier han da. Også våkner han til, for han har jo fått sukker. «Tenk at jeg skulle møte statsministeren. Det hadde jeg aldri drømt om», sa han. Han takket sin gud, han, for at han fikk kramper i det norske teater etterpå, sier hun.