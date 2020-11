The Athletic: Solskjær beholder jobben selv med tap

Velrenommerte The Athletic mener å vite at styret i Manchester United lar Ole Gunnar Solskjær fortsette selv om det skulle bli tap i lørdagens kamp mot Everton.

Nettstedet lener seg i stor grad på kunnskapen til journalisten Laurie Whitwell. Styret på Old Trafford skal ikke ha lagt vekt på at United har tapt to kamper på rad.

1-2-tapet for Istanbul Basaksehir i mesterligaen var av den pinlige sorten, og torsdag skrev lokalavisen Manchester Evening News at klubbledelsen har vært i kontakt med Mauricio Pochettino om Solskjærs jobb. Den tidligere Tottenham-treneren har vært arbeidsledig i ett år og er nevnt som en mulig erstatter for nordmannen. Kanskje er han den heteste kandidaten av dem alle om nordmannen skulle få sparken.

Ifølge The Athletic skal det ikke være aktuelt å sparke ham de nærmeste dagene. Nettstedet skriver at Solskjær foreløpig sitter trygt i managerstolen, og at styret i klubben er klar over at nordmøringen ledet Manchester United til 3.-plass i Premier League sist sesong. I tillegg var klubben i tre semifinaler, og de vet at Ole Gunnar Solskjær er svært dedikert til arbeidet han skal gjøre.

Taus

Solskjær ønsket ikke å kommentere sin egen stilling etter tapet for tyrkerne, vel vitende at de samme spørsmålene dukker opp omtrent hver eneste gang Manchester United skulle tape en fotballkamp.

Styret i Manchester United skal ifølge The Athletic sitte med en følelse av at nordmannen fortjener flere sjanser, ikke minst med tanke på at det nylig har blitt seirer mot både Paris St. Germain (2-1) og Leipzig (5-0) i mesterligaen.

Første sjanse

Bortekampen mot Everton lørdag er Ole Gunnar Solskjærs neste mulighet til å bevise at han fortjener å fortsette i jobben flere eksperter har sagt at han ikke har pondus og tyngde til å inneha.

Det er blitt sagt at Solskjær har mistet kontrollen over garderoben, men dette er kategorisk avvist av spillerne selv. Mange spillere mener at de har hevet seg og blitt bedre under Solskjærs ledelse.

Seier lørdag vil gi United tre poeng. I så fall vil klubben være seks poeng bak serieleder Liverpool etter sju spilte kamper.

