Programlederen skadet: - Ryggen er både gul og blå

Det var forrige fredag at værpresentatøren bestemte seg for å gå bort og hilse på en venninne som bor i samme gate. Der var det tapaskveld, og ifølge Gjengedal ble det en veldig morsom kveld. Det skulle imidlertid ende med et brak.

I det hun skulle gå hjem ramlet hun over en stor blomsterpotte og brakk ribbeina. I podcasten «Eli Kari og Ingeborg» forteller hun om hendelsen med humor.

– Jeg klarte å kantre som om jeg var en bitteliten båt på det åpne hav. Alt gynga jo vilt rundt meg. Kunne sikkert vært unngått hvis man holdt seg til et glass av hver sort, men hvis man skal drikke ti glass av hver sort så blir det plutselig storm på åpent hav når man skal gå tolv meter hjem.

Da God kveld Norge slår på tråden for å høre hvordan det går med henne forteller hun at hele ryggen er «både blå, gul, grønn og svart».

Folk ler av meg: – Jeg elsker å rulle

Gjengedal foreller at den største utfordringen er å komme seg ut av senga.

– Jeg har utviklet «Eli Kari-rulla» som vi kaller det. Jeg er veldig glad i å rulle. Folk ler jo av meg, for jeg bruker å legge ut en del rulling på Instagram. Jeg ruller ned bakker, jeg ruller overalt.

Hun forteller at rullingen endelig har kommet til nytte, nå som hun ikke kan bruke kjernemuskulaturen.

– Jeg ruller meg ut av senga og ned på gulvet på alle fire, og så kjører jeg en sånn «break dance» opp på to bein.

Gjengedal forteller at hun egentlig har veldig god balanse, og at hun trodde hun skulle komme seg gjennom livet uten å brekke noe.

– Jeg er kjempesur, jeg hadde tenkt til å bli gravd opp om tusen år og at folk skulle si «wow, her har vi et komplett skjelett som ikke har vært ute for noe som helst», ler 49-åringen.

– Litt hypokonder av meg

Gjengedal lurer veldig på hvor mange ribbein hun har brukket, men det får hun ikke svar på da det ikke er vanlig å ta røntgen ved ribbeinsbrudd.

– Jeg er jo litt hypokonder av meg, men heldigvis har jeg tre leger i nær omgangskrets som tar godt vare på meg, sier hun.

Videre forteller hun om en gang hun dro til legen fordi hun var bekymret for om hun hadde fått kreft i en føflekk.

– Så spurte legen om det var greit at han pirket litt i den. Så viste det seg at det bare var noe rusk som hadde festet seg på huden. Så ja, der har du meg da, sier hun.

Deilig å gå i bunad

Siden ulykken har Gjengedal vært i konfirmasjon.

– Jeg kan anbefale alle som har brukket ribbeina å ta på seg bunaden. Den er så stram så den holder ribbeina på plass.

49-åringen tar ikke fri fra jobb og sier at hvis hun ikke føler seg bedre da hun skal melde været om en uke, så blir det værmelding i Nordfjordbunad.

– Det kan bli litt vanskelig å peke opp mot Finnmark og sånt, men da får jeg bare nikke oppover med hodet.

Smertestillende hjelper ikke

Da God kveld Norge snakker med henne er det syv dager siden hendelsen. Hun forteller at legene har forklart henne at hun vil nå smertetoppen mellom dag syv og ti.

– Det er bare å glede seg til helgen, sier de.

Hun forteller at hun fikk seg en nedtur da hun fikk vite at smertestillende ikke hjelper mot smerter i skjelettet.

– Så jeg får heller prøve meg på ulike likører, spøker hun.

I podcasten, som hun har sammen med Lotto-programleder Ingeborg Myhre, forteller hun at bare hun puster så gjør det vondt.

– Jeg kjenner at jeg lever hvert våkne sekund, og om natta så drømmer jeg om fæle ting som gir smerte i mageregionen. Om alt mulig som blir stukket inn i skrotten.

Til tross for store smerter er vestlendingen ved godt mot.

– Man kan gi seg selv en pause ved å sitte rett opp og ned, musestille, for da kjenner man ingenting. Trøsten er at du vet at på et tidspunkt så går det over. Det skal ikke være sånn for alltid, avslutter hun.