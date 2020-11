Frida Emilie (17) opererte beina fire ganger på 15 måneder – nå er hun sterkere enn de fleste

– Jeg ble født med unormale feilstillinger i beina, sånn at knærne mine gikk innover og føttene mine utover – litt som Charlie Chaplin, så det var en ganske spesiell kombinasjon, forteller hun til God morgen Norge.

Det var først da Frida Emilie Fossaas (17) ble litt eldre, at hun og familien merket at noe ikke var som det skulle. Etter hvert som hun vokste, kom feilstillingene mer til syne, og smertene ble verre og verre.

SJELDEN DIAGNOSE: 17-åringen er født med en unormale feilstillinger i beina. Foto: God morgen Norge

– Hun var ti-elleve år før vi skjønte at dette var plagsomt for henne. Som en ungdom som skal man gjerne utfolde seg i aktiviteter, men det ble et hinder. Det var mye som ble stoppet av det, forteller mamma Camilla Fossaas.

Aktiviteter som ski og sykling var uaktuelt for ungjenta.

– Det fungerte ikke i det hele tatt. Jeg fikk så vondt at jeg ikke klarte å gå dagen etterpå, sier hun og forklarer:

– Jeg var litt bekymret, for det var veldig mye smerter. Bare det å gå i en oppoverbakke var en utfordring. Jeg følte at jeg kom til å falle, for vektfordelingen ble helt feil i beina.

Bestemte seg for å operere

Legene oppdaget etter hvert at Frida Emilie hadde den sjeldne diagnosen Arthrogryposis multiplex congenita, som beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen.

Etter fire år med hyppige konsultasjoner med Rikshospitalet, bestemte Frida Emilie og foreldrene seg for å si ja til operasjon. I løpet av 15 måneder gjennomførte 17-åringen fire store operasjoner.

– Det var en for stor operasjon til å ta begge to samtidig, for jeg måtte sitte i rullestol i etterkant. De flytta på knærne, kutta det største beinet i leggen og vridde på det, også ble det satt inn skruer og plater.

FIRE OPERASJONER: Frida Emilie måtte gjennom til sammen fire operasjoner i beina. Foto: Privat

Frida Emilie minnes operasjonene som heftige. De var stort sett vellykket, men under den ene operasjonen fikk hun komplikasjoner og endte opp med å få varige nerveskader.

Mamma Camilla forteller at det var skremmende for de som foreldre å si ja til noe så omfattende over så lang tid.

– Hvis det ikke ble bra, kunne jeg som mamma få skyldfølelse for at jeg hadde sagt ja til dette her. Men etter fire år med veldig hyppige konsultasjoner med Rikshospitalet, valgte vi å gjøre det. Det er var en risiko knyttet til det, men jeg er veldig stolt av henne og hva hun har fått til. Jeg er fryktelig glad for at vi gjorde det.

Begynte å trene

Etter flere måneder i rullestol, hadde Frida Emilie både blitt svært tynn og svak. Hun forteller at familien måtte tvinge henne med på trening i starten. Trening var noe hun mislikte sterkt. Så kom vendepunktet.

– Jeg var nødt til å trene meg opp igjen og jeg merket at jo mer jeg trente, jo mindre vondt hadde jeg. Og når jeg begynte å se resultater, ble det litt ekstra gøy. Så nå har det egentlig blitt en livsstil, sier hun og fortsetter:

– Jeg pleier å si at trening var det som reddet meg, for jeg var veldig langt nede etter operasjonene. Det var veldig tungt psykisk, men treningen har gjort meg mye sterkere og det er noe veldig spesielt for meg. Det gir meg så mye at jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang.

STOR FREMGANG: Etter operasjonene ble Frida Emilie svært tynn. Nå har hun trent seg opp til å bli sterk og sunn. Foto: Privat

Per nå trener Frida Emilie for å holde kroppen i gang og for å konkurrere med seg selv. Men hun legger ikke skjul på at det en dag hadde vært gøy å konkurrere i Fitness. Likevel er det særlig én drøm som står høyere oppe på lista:

– Drømmen min er å bli kirurg og kanskje utføre lignende operasjoner på andre. Også holder jeg på med en PT-utdannelse ved siden av som jeg håper jeg blir ferdig med om ikke så lenge. Det å kunne hjelpe andre på samme måte med trening og sånt, det hadde vært gøy.

Kvalitetstid på treningssenteret

Mamma Camilla og datteren har alltid hatt et godt forhold, men etter at Frida Emilie begynte å trene, fikk de en felleshobby. Det er Camilla takknemlig for.

– Det er enestående, og jeg vet ikke hvor mye jeg skryter av det. Det betyr så mye for meg. Å trene fem-seks dager i uka med henne, også plutselig er sønnen og mannen min innom også er vi hele familien, så vi er litt kjent på det treningssenteret som den familien vi er.

EN TRENINGSGLAD FAMILIE: Familien Fossaas tilbringer mye tid sammen på treningssenteret i hjembyen Fredrikstad. Foto: Privat

– Hvem er sterkest av dere?

– Jeg tar hun på overkropp ennå, men på bein har jeg ingenting å stille med. Det nytter ikke. Hun har blitt så sterk i de beina etter operasjonen. Den kontinuerlige jobbingen hun har drevet med, har gitt resultater, påpeker moren.