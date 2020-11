Jan Olaf (31) døde av overdose: – Han sa han hadde kontroll

Den siste måneden har politiet i Troms tatt beslag i over 1700 piller. De advarer mot bruk av pillene etter at de denne uken knyttet pillene opp mot tre overdosedødsfall i Tromsø.

Også i Agder er det meldt om en økning av overdosedødsfall i løpet av de siste ukene.

TV 2 møter Turid Håland hjemme i Mandal. Det er to måneder siden sønnen hennes Jan Olaf Håland Hornstuen (31) ble funnet død av en overdose i leiligheten sin i Mandal.

Sa han hadde kontroll

Hun sitter med tårer i øynene og forteller om den dagen da hun fikk beskjed om at noen hadde funnet sønnen hennes død.

– Vi var flere som ble urolige da han ikke svarte på telefonen. Derfor dro vi rett hjem til ham. Jeg fikk en vond følelse i det døren gikk opp. Jeg orket ikke å gå inn, forteller hun.

Kort tid etterpå fikk hun den vonde beskjeden.

Se intervjuet med Turid Håland øverst i saken.

– Jan Olaf var helt kald. De forsøkte å gjenopplive ham, men han var helt stiv. Han hadde trolig ligget død i et par dager, forteller hun mens tårene triller nedover kinnene.

– Jeg hadde fryktet det. Det var som å være i en ventesorg. Han sa alltid at han hadde kontroll på stoffet han inntok, sier hun.

– Det er bare så vondt.

Hun tror det er mange som tenker at det «bare» er en narkoman.

– De er jo ikke det. De er jo mennesker som alle andre. Og da har mange rundt seg som er glad i de.

Jan Olaf hadde en fire år gammel datter. Turid forteller at han elsket datteren sin, og tilbragte mye tid med henne.

Unormalt mange overdose-dødsfall

Totalt har politiet registrert 95 mistenkelige dødsfall i Agder så langt i 2020. I hele fjor var tallet 91.

De fleste av disse er overdosedødsfall.

I løpet av de siste ukene har det blitt gjort funn av unormalt mange døde som følge av overdose på Sørlandet. Bare i lille Mandal har fem personer dødd i høst.

– Det har vært en del dødsfall knyttet til rusmidler og vi etterforsker nå disse for å se om det kan være en sammenheng mellom dem, sier fungerende etterforskningsleder ved Mandal politistasjon, Lise Tronstad Sagebakken til TV 2.

Hun forklarer at det blir gjort obduksjoner av de mistenkelige dødsfallene.

Dødsfallet til Jan Olaf Håland Hornstuen er blant dem som etterforskes. Hvilke stoff han hadde i blodet da han døde er ennå ikke klart.

Falske tabletter

I rusmiljøet og blant dem som arbeider med rusmisbrukerne snakkes det om både uren heroin og blå valium med fentanyl.

Fentanyl er et opiod som er opptil hundre ganger sterkere enn heroin og dersom man tar det rett i blodet vil det føre til en overdose. Årsaken til at produsenter tar fentanyl i kjente tabletter som blå valium og xanox er at det er billigere å produsere, og dermed blir fortjenesten større.

Flere byer bekrefter ryktene om at uren heroin og falske tabletter kan være i markedet i Sør-Norge.

– Dette er noe brukerne snakker mye om. De ønsker å ta vare på hverandre og derfor forsøker de å spre informasjon om farlig dop, forklarer avdelingsleder Mariann Jacobsen ved Feltsykepleien i Kristiansand.

I Mandal er rusteamet glad for at TV 2 tar opp temaet.

– Dette har vi ventet på. Vi er glade for at dere tar opp dette, skriver en ansatt som arbeider med rusmisbrukerne i sørlandsbyen i en tekstmelding til TV 2.

– Dette er noe brukerne er veldig opptatt av, sier enhetsleder Rune Myrvoll i Mandal kommune.

TV 2 har fra flere kilder fått opplysninger om at et parti heroin som kom fra Sandefjord var iblandet kokain. I tillegg skal det ha vært et parti blå valium fra Øst-Europa som kan inneholde fentanyl. Kilder i miljøet hevder overfor TV 2 at «dealerne» nå har forsøkt å stoppe all omsetning av partiene.

– Tenker ikke over konsekvensene

Kjell Ivar (31) er narkoman og tar amfetamin daglig. Han bekrefter at det snakkes mye om falske tabletter og uren narkotika i miljøet.

– Ja, dette snakkes det mye om. Jeg for min del føler meg trygg på det jeg får fordi jeg stoler på de jeg kjøper det av. Jeg må innrømme at jeg ikke tenker over konsekvensene når jeg heller det i kaffekoppen, sier Kjell Ivar.

Han er en reflektert ung mann som forstår farene ved å ta narkotika. Tidligere sang han i kor og spilte i korps.

Så gikk det galt.

– Foreldrene mine klarte ikke å ta seg av meg, og jeg kom til en helt fantastisk fosterfamilie. Jeg startet eget firma, men dessverre gikk det galt etter en stund. Da følte jeg at alle rundt meg så på meg som en taper og jeg flyttet.

Der kom han inn i annet miljø.

– Jeg kom inn i feil miljø og ble tilbudt narkotika. Det var jo egentlig ikke det jeg ønsket, sier 31-åringen og legger til:

– Jeg håper jo at jeg en dag kan få jobbe litt og ha et mer normalt liv.

Bannet i kirka

Jan Olaf ble begravet i Mandal for to måneder siden. I begravelsen holdt moren Turid en sterk tale.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle banne i kirken, men da skrek jeg ut: Fuck narkotika! Om det kan ha vært med på å få noen til å våkne og komme seg ut av dette miljøet så var det verdt det, sier hun.

Hun sitter på kne ved sønnens grav, omfavnet av levende lys. Tårene triller.