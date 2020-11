Legen forklarer: Dette betyr de nye nasjonale tiltakene

De siste ukene har antall registrerte smittede med korona gått kraftig opp. For å få ned smitten er det nå blitt innført flere regler, påbud og forbud.

Lege Harald Dobloug gjestet God morgen Norge fredag for å guide oss gjennom noen av det mange lurer mest på akkurat nå.

På nasjonalt nivå skal alle begrense sosial kontakt. Der det er mest smitte gjelder også egne lokale regler som kan være strengere. Bor man under samme tak som familie, er det flere ting å ta hensyn til:

– Det man har sagt på nasjonalt nivå, er reglene som gjelder fra forrige uke om hvor mange gjester man får lov til å ha hjem til deg selv. Der er reglene som før; at man får lov til å ha fem gjester i tillegg til de du bor sammen med, sier Dobloug.

Han legger likevel til følgende:

– I tillegg til dette er det sagt at man skal begrense besøk så mye som mulig og begrense sosial kontakt og være så mye hjemme så mye du bare kan, forteller han.

– Så man kan ha gjester hjemme, selv om man er en storfamilie på syv personer?

– Det er helt korrekt. På nasjonalt nivå kan man ha fem gjester i tillegg til de du bor sammen med.

– Hvor mange kan barn og unge ha på besøk hjemme hos seg?

– Det er et unntak fra disse reglene på nasjonalt nivå. Man kan ha mer enn fem gjester hvis alle er fra samme husholdning. Hvis du bor i en husholdning med seks personer, kan du likevel ha fem gjester. Hvis de i nabohuset ditt er ti personer kan de også komme over. Er alle gjestene kommer fra samme barnehage eller barneskolekohort, er det også greit med flere enn fem gjester.

Besteforeldre

– Så har man alle besteforeldre og de i risikogruppen som sitter hjemme og savner familien sin. Hvilke regler gjelder nå for de hvis de ønsker besøk?



– Når det kommer til fysiske besøk for de, er det nå kommet nye anbefalinger. Hvis du selv er usikker på om du har klart å holde én meters avstand til alle andre, skal du holde to meters avstand til de som er i risikogruppen.

Han legger til at det er vanskelig å vite om du har klart å holde riktig avstand, og at det ikke alltid er lett å se hvem som er i risikogruppen.

– Da er det mye lettere å tenke at hvis man er i risikogruppen, skal man holde to meters avstand til alle, sier han

– Så man kan dra hjem til bestemor eller bestefar så lenge man holder avstand?



– Det kan du, hvis du husker på reglene med antall gjester, sier Dobloug.

Nære kontakter

Folkehelseinstituttet kom nylig med nye anbefalinger for de som bor alene. Her mener Dobloug det er viktig med en oppklaring:

– De som bor i en husstand med flere personer kan enten klemme eller eventuelt susse på de man bor sammen med.

Han legger til at dette er en oppmykning fra tidligere råd.

– De som alene har også behov for å klemme noen. Alle har behov for en klem innimellom. Der har man åpnet for at de som bor alene, kan klemme på andre utenfor husstanden og at man har sagt at man ønsker at man holder seg til to til tre personer i uka, og gjerne de samme personene over tid, sier legen.

Bruk bilen hele veien til hytta

– Hvis man vil ut og reise til andre byer i løpet av høsten. Er det noe man kan gjøre nå?

– Nei. Det skal du ikke gjøre. Alle nødvendige innenlandsreiser er greit og der har man definert jobbreiser som nødvendige innenlandsreiser, men skal man på helgetur med venner for å få en avveksling, er det nå ikke greit.



Har man en hytte i Norge og du kan komme deg til den uten å komme i kontakt med andre enn de du bor sammen med, er det ifølge Dobloug innafor å dra til hytta.

– Kan du sette deg i bilen og kjøre helt til hytta er det helt uproblematisk. Er du avhengig av kollektivtransport i rushen for å komme deg til hytta, er det ikke greit. Myndighetene sier at man kan bruke hodet selv, men de anbefaler minst mulig kontakt med andre mennesker.

– Bør man da handle mat før man dra fra sin hjemkommune?



– Det bør man. Da begrenser man også kontakten med nye mennesker. Da går man der man alltid handler og bringer ikke en eventuell smitte til lokalbutikken ved hytta.