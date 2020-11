Strengere fotballregler: Toppspillerne må igjen leve som om de er i karantene

I dag vil NFF kommunisere ut nye og strengere smittevernsregler for norsk toppfotball.

I første omgang vil tiltaket gjelde i to uker, men det kan også bli forlenget hvis man ser det nødvendig med tanke på smitteoppblomstringen i samfunnet.

– Vi kommer i dag ut med en presisering av karantenereglene, som gjør at det blir strengere for spillerne. Vi føler at vi har veldig god kontroll, og vi får enda bedre kontroll når de nye reglene kommer, sier Brann-lege Magnus Myntevik, som hele tiden har vært sentral i utformingen av toppfotballens smittevernprotokoll.

Det innebærer at spillerne blir sendt tilbake i en tilnærmet karantene-tilværelse, slik man så i starten av sesongen.

Spillerne skal holde seg i eget hjem, og unngå nærkontakt med andre enn lagkamerater, trenere og støtteapparat når man beveger seg utenfor hjemmet.

Hvis de ikke har andre alternativet kan de gå nødvendige ærend i butikk og apotek, så lenge de bruker munnbind.

– Det er det vi må gjøre nå. Det vil være lov å gå på skole og jobb, og levere i skoler og barnehager, men ellers vil det være noe som ligner på fritidskarantene for dem, sier Myntevik.

Denne høsten har det vært noen tilfeller av koronasmitte i norsk toppfotball, i Grorud, Viking, Brann og Jerv. Det har sendt laget i ti dagers karantene og gjort at kamper er blitt utsatt i et allerede tettpakket kampprogram.

Også Stjørdals-Blink har havnet i karantene etter at en Grorud-spiller testet positivt.