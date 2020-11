Nærmest smittefri kommune bes innføre Oslo-tiltak: – For strengt

– Vi er en langstrakt kommune med en spredt befolkning og lite smittepress. 20 personer har vært smittet siden mars, så vi må få gjøre våre egne vurderinger, sier ordfører Gudbrand Kvaal i Aurskog-Høland kommune til TV 2.

Torsdag kalte fylkesmannen i Viken inn til et Teams-møte med kommuner rundt Oslo for å diskutere ytterligere smitteverntiltak etter at helseminister Bent Høie (H) ba kommuner rundt hovedstaden om å samordne seg.

Over 180 personer deltok på møtet, får TV 2 opplyst.

– Vurderer å stenge treningssentre

På møtet sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen hvilke tiltak de ville - og vurderer - å innføre.

Ifølge Kvaal varslet Johansen strengere tiltak knyttet til sosiale sammenkomster, skjenkesteder og samt bruk av munnbind.

Han sier at Oslo også vurderer begrensninger i idrettstrening for voksne, og at de vurderer å stenge bibliotek og bingohaller uten fastmonterte stoler.

Kvaal vet ikke hva slags tiltak Aurskog-Høland, som nærmest er smittefri, skal innføre.

– Vi må vurdere tiltakene Oslo kommer med og passe på at det ikke er uforholdsmessig for vår kommune. Det må være av en slik art at hvis de rammer virksomheter økonomisk, må vi vite hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og om det er erstatningsplikt. For hvem skal betale for dette?, spør ordføreren.

– Er det nødvendig at dere innfører like tiltak som Oslo?

– Nei, jeg mener det blir for strengt. Vi har imidlertid merket oss helseministerens klare formaning og Helsedirektoratets henvisninger til at de kan overstyre oss, sier han og fortsetter:

– Jeg mener det viktigste er at vi har god beredskap, og kan iverksette tiltak raskt dersom vi får antydninger til et smitteutbrudd.

Kvaal sier at de regner med å legge fram hvilke tiltak de skal innføre på mandag i forbindelse med dere ordinære formannskapsmøte.

– Vi skal nok følge opp ministerens oppfordring, men vi må kunne begrunne det ut fra smittevernlovens krav, sier han.

Han sier også at det er spesielt viktig at de ikke har tiltak som skaper mer vanskeligheter for sosialt sårbare grupper.

«Ganske irritert»

Kommunen innførte krav om munnbind på kollektivtrafikken etter råd fra Høie i september, samt restriksjoner på antall personer samlet i private hjem og i forsamlingslokaler.

Flere av nabokommunene til Oslo mente torsdag at regjeringen heller burde ha innført tiltak framfor at de må gjøre det selv, på Teams.

«Nå er jeg ganske irritert på regjeringen», skrev Nesodden-ordfører Truls Wickholm (Ap) på Facebook.

Han mener samordningen burde være en oppgave for nasjonale myndigheter, og ikke en oppgave som overlates til svært mange ordførere samlet på Teams.

– Håper de tar ansvaret

Helseminister Bent Høie fortalte til TV 2 torsdag kveld at han håper kommunene er samordnet med byene.

– Tiltakene har best effekt om de samordner seg. Jeg håper at de tar det ansvaret, for det er de som har det. Jeg er opptatt av at kommunene skal ha et ansvar og myndighet. Det krever at de tar ansvaret og samordner seg, sier helseministeren til TV 2.

– Alvorlig, men...

Kvaal i Aurskog-Høland er uenig og mener det er bra at kommunene kan få gjøre en egen vurdering ut fra sin egen situasjon.

– Når de forventer at alle kommuner gjør likt, kunne man egentlig regjeringen ha bestemt det, men jeg håper de legger i dette at vi kan gjøre egne vurderinger lokalt, sier ordføreren og fortsetter:

– Vi er i en alvorlig situasjon, men vi må passe på at det er forståelse blant innbyggerne for tiltakene som iverksettes.

Høyere terskel

Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune sier til TV 2 at de hittil har lagt seg på linje med Oslos tiltak, om ikke litt strengere, ettersom de er blant de nærmeste naboene til hovedstaden og fordi de har et høyt smittetrykk.

Mens Oslo har sagt at man må bruke munnbind hvis man ikke klarer å holde en meter avstand på kjøpesentre og butikker, har Lørenskog bedt innbyggerne bruke munnbind på slike offentlige steder uansett hvor mange som er der.

Totalt 331 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 5. november. Det er 15 nye det siste døgnet.

Ifølge FHI er smittesituasjonen i kommuen på rødt nivå.

– Det er mest fornuftig at vi som tilhører samme bo- og arbeidsregion fortsetter å følge Oslos tiltak. Men jeg skjønner også at terskelen for å innføre nye tiltak er høyere blant kommuner med lite smittepress enn det er hos oss, fordi du skal klare motivere folk til å følge tiltakene også, sier hun.

Bergheim sier at hun nå er blitt bekymret for smittesituasjonen igjen, slik hun var i vår.

– Vi er bedre forberedt og rustet til å håndtere smittede og syke nå enn vi var i mars, men jeg er allikevel bekymret for hvor tøff denne andre bølgen blir. Hvis vi ikke får kontroll, kan dette bli verre enn det var i mars, sier hun.

En annen nabokommune til Oslo, Bærum, sier til TV 2 sier at de kommer til å vurdere gjennom helgen hvilke tiltak de skal innføre etter den klare henstillingen regjeringen om å følge hovedstaden.