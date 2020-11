Sigbjørn (44) ble holdt timevis i bagasjerommet på bilen før han ble drept

Nå risikerer to unge menn forvaring for det brutale drapet. Tirsdag begynner rettssaken i Jæren tingrett.

Det har vært et tungt år for de ansatte ved den tilrettelagte bedriften Jæren Industripartner på Øksnevad.

De opplevde noe ingen skal trenge å oppleve. Brått og meningsløst ble en av deres kolleger revet bort.

I 25 år jobbet Sigbjørn Sveli ved selskapets treavdeling. Her produserte han paller og andre håndverksprodukter.

– Det var alltid arbeid i beste kvalitet, sier Svein Axel Johannessen, som var Svelis arbeidsgiver.

SISTE MØTE: Den siste gangen Svein Axel Johannessen traff Sveli, overrakte han gullklokka for lang og tro tjeneste. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siste samtalen

Han minnes en rolig og vennlig kar. Sveli var en mann av få ord, som alltid hadde et lunt smil på lur.

– Vi pleide å treffe hverandre på parkeringsplassen om morgenen. Han kom alltid ut med hodet litt på skakke. Et høflig «god morgen» og det flotte smilet, sier Johannessen.

I deres siste møte fikk Sveli en gullklokke for lang og tro tjeneste.

– Det er sånt du nesten ikke tror kan skje. En helt ut av deg selv opplevelse. Men plutselig så står du i en drapssak.

På feil sted til feil tid

Søndag 8. desember i fjor befinner Sigbjørn Sveli fra Bryne seg på Varhaug i Rogaland.

Han samler flasker i nærheten av togstasjonen. En aktivitet han holdt på med ofte.

Tilfeldigvis treffer han på to 23 år gamle menn. Den ene er fra Klepp, den andre fra Sandnes.

De hadde gått av på feil togstasjon, skulle videre sørover til Vigrestad og trengte transport.

OVERMANNET: Like ved Vigrestad stasjon på Jæren ble Sveli utsatt for grov vold. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Sveli overtales til å gi dem skyss.

Ved 00.30-tiden, ved Vigrestad togstasjon, havner situasjonen fullstendig ut av kontroll.

Døde av brannskader

Ifølge tiltalen slår en av de to 23-åringene Sveli gjentatte ganger i hodet, før han blir plassert i bagasjerommet på bilen.

I flere timer holder de ham fanget i bilen og gjennom natten utsettes han ved flere anledninger for grov vold.

Tidlig om morgenen kjører de bilen inn ved Regestranden i Sola kommune, omtrent fire mil nord for Vigrestad.

FUNNSTED: Turgåere fant Sveli i sanddynene på Regestranden i Sola kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De to unge mennene har med seg en kanne med bensin og tenner på offeret. Sigbjørn Sveli, som allerede er alvorlig skadet, dør av brannskadene han blir påført.

23-åringene dumper bilen i sjøen ved en kai på Ølberg, rett vest for åstedet. Ifølge NRK Rogaland setter de seg i en taxi, og forlater kaia.

DUMPET: Her hentes Svelis bil opp fra sjøen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Skylder på hverandre

Ved 16-tiden samme dag blir Sveli funnet i sanddynene av turgåere. En massiv etterforskning settes i gang, og den gir raskt resultater.

Neste dag pågripes 23-åringene. Begge siktes for drap eller medvirkning til drap.

En av dem, han som kommer fra Klepp, tar først på seg skylden og sier han var alene om drapet.

– Det var aldri meningen at dette skulle skje, sier han til TV 2 i et fengslingsmøte 12. desember.

I senere avhør går han tilbake på forklaringen og legger skylden over på kameraten.

Også en tredje mann siktes for drap eller medvirkning til drap. Denne siktelsen endres senere til ran og grov frihetsberøvelse, før sakene mot ham til slutt blir henlagt på bevisets stilling.

– Særdeles grov sak

Rettssaken mot de to skulle egentlig begynne mandag, men Stavanger Aftenblad skriver at saken utsettes til tirsdag i påvente av resultatene av en koronatest.

Begge de tiltalte risikerer å bli dømt til forvaring.

– Saken er særdeles alvorlig og grov, med det verst tenkelige utfall, sier aktor i saken, Arvid Malde.

RETTSAL 1: Tirsdag starter hovedforhandlingen i Jæren tingrett. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han forklarer at forbeholdet om forvaring er lagt ned av hensyn til samfunnsvernet.

– Samfunnet skal ikke risikere å tåle lignende handlinger i fremtiden, sier statsadvokaten.

Det er satt av ti dager til rettssaken, hvor blant annet representanter fra Kripos og krimteknisk, en obdusent og fire rettsoppnevnte sakkyndige skal vitne.

– Ikke grunnlag for forvaring

De tiltaltes forsvarere, Fredrik Schøne Brodwall og Inam Ghous Ali, opplyser at begge nekter straffskyld.

I forkant av rettssaken forteller Ali at hans klient, mannen fra Sandnes, er dypt uenig i at det er grunnlag for forvaring.

– Han håper retten vil tro på ham når han sier at han ikke hadde til hensikt å være med på noe slikt, sier forsvareren.

FORSVARER: Inam Ghous Ali forsvarer den ene av de to tiltalte. Foto: Vidar Ruud / NTB

Utover det ønsker han ikke å foregripe sin klients forklaring.

– Det jeg kan si er at temaer i saken blant annet vil være psykisk helse og hvilke straffebud som skal gjelde ved eventuell straffereaksjon. I tillegg har statsadvokaten varslet at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff. Disse tre temaene gjør at saken er krevende og komplisert, sier han.

Schøne Brodwalls klient mener han var utilregnelig på tidspunktet for gjerningen.

Tenker på familien

Hos Jæren Industripartner henger det et bilde av Sigbjørn Sveli på veggen.

Det blir med videre når bedriften nå skal flytte inn i nye lokaler.

Arbeidsgiver Johannessen har bestemt seg for å holde seg unna rettssaken.

– Vi klarer ikke å stenge en rettssak ute, men jeg håper vi klarer i så stort omfang som mulig å ha fokus på hvem Sigbjørn var, og ikke på det som nå kommer frem. Så får rettssystemet ta seg av detaljene og prosessene, sier han og fortsetter:

– Våre tanker går først og fremst til familien hans.

– Et uforståelig, brutalt drap

De etterlatte har brukt den siste tiden til å forberede seg til den omfattende rettssaken, som holdes i Jæren tingrett i Sandnes.

– De er forberedt på å være til stede og høre på alle de grusomme detaljene, sier bistandsadvokat Kjersti Jæger i firmaet Stavangeradvokatene.

TUNGT Å BÆRE: De etterlattes bistandsadvokat sier det har vært et grusomt år for Svelis familie. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Familien kommer til å følge rettssaken fra et eget rom på tinghuset.

– De tenker at det skylder de sønnen Sigbjørn – for det grusomme han har gjennomgått, sier Jæger.

Det siste året har vært tøft å takle for familien.

– De har mistet et familiemedlem på den verst tenkelige måten. Et uforståelig, brutalt drap. Et tilfeldig offer. Dette har vært tungt å bære for dem, sier Jæger.