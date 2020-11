Konfirmantleder dømt for overgrep

Overgrepene skjedde i januar 2018, da tiltalte var 19 år gammel og den fornærmede jenta 14, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten fant det straffskjerpende at mannen var konfirmantleder og ungdomsleder, mens jenta var en del av menigheten. At tiltrekningen mellom de to var gjensidig, og at det ikke ble brukt tvang i forbindelse med overgrepene, ble derimot ikke sett på som formildende.

I retten fikk også menigheten de to tilhørte, kritikk. Det gikk nesten to år før overordnede i menigheten ble klar over hendelsen, til forholdet ble anmeldt til politiet.

«Det vises særlig til at det i dette tilfellet var tale om gjentatte overtredelser fra en person i menigheten med et betrodd ansvar overfor ungdommer», står det i dommen.

I tillegg til 90 dagers ubetinget fengsel, ble mannen dømt til å betale 30.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta.

Saken gikk som en tilståelsesdom.

