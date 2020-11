Skapte intriger på Farmen-gården: – Jeg har ikke dårlig samvittighet

Årets Farmen-sesong har vært preget av både krangling, juksing og sabotasjer.

Trønderne Daniel Viem Årdal (31) og Sindre Nyeng (23) er to av deltakerne som har vært svært delaktige i å skape intriger inne på gården.

I utgangspunktet var planen at Viem Årdal og moren skulle delta sammen, men slik ble det ikke. I dag er Viem Årdal glad for at han ikke hadde med moren sin inn på gården, av én grunn.

– Jeg er litt glad for at hun ikke kom med, for jeg tror ikke jeg kunne spilt det spillet jeg har gjort, om hun hadde vært der. Da hadde jeg nok blitt revet litt i ørene etter hvert, innrømmer han, da han og Nyeng gjestet God morgen Norge fredag.

Sabotasje

Krangling, avtaler og sabotasjer er en gjenganger i Farmen-sesongene. I år stod i imidlertid Nyeng for et nytt fenomen, nemlig kontra-sabotasje. Han forklarer at det var et konsept han hadde lyst til å teste, dersom han selv ble storbonde.

Sammen med ukens storbonde, Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47), og medhjelper Thor Haavik (26) bestemte de seg for å gjemme unna deler av ukesoppdraget, og forfalske en sabotasje.

– Vi skal prøve å ta det fram når mentor kommer, så får vi se om det går bra, sier Nyeng.

Viem Årdal lot seg imponere over påfunnet.

– Jeg ga Sindre veldig skryt for tanken og påfunnet. Jeg hadde en mistanke om at Sindre var innblandet, men ikke på den gode siden. Jeg trodde han tenkte mer at det var farlig å gi IC to kniver, sier Viem Årdal.

Trodde alle skulle spille

Inne på gården blir det skapt både allianser og avtaler. Nyeng tror flere av deltakerne ble ekstra påvirket av spillet.

– Jeg tror man blir ekstra påvirket til å gjøre avtaler og dolke hverandre i ryggen. Man har litt lyst til å gjøre det, fordi man føler kanskje at det gagner seg selv – i hvert fall der og da i spillet, sier han.

I løpet av de syv ukene Viem Årdal har vært på gården, føler han ikke å ha dolket mange i ryggen.

– Fikk du dårlig samvittighet underveis?

– Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg gikk inn der med en tanke om at dette er et spill, og at jeg er der for å spille spillet. Det trodde jeg at de 13 andre også var, men det viste seg at det ikke var sånn. Jeg føler ikke at jeg har dolket så mange i ryggen, sier Viem Årdal.

– Det er nok noen andre som føler at du gjorde det, påpeker Nyeng.

Negativitet preller av

Både Nyeng og Viem Årdal har fått mye oppmerksomhet etter Farmen-deltakelsen. Nyeng synes det er underholdene å se på TV.

– Det er ganske spesielt å se seg selv på TV. Vi kom tilbake da det allerede hadde begynt å gå på skjermen, så oppmerksomheten var jo der allerede. Jeg synes TV 2 har gjort en god jobb med å skape en historie. Det er underholdende å se på, sier han.

Viem Årdal synes det er gøy å få positive tilbakemeldinger.

– Nå har det vært mye negativt for min del, men det preller ganske lett av.

– Er det ingenting som går inn på deg?

– Nei, jeg er kanskje den kjedeligste personen å skrive hat om. Helst så skulle jeg gjerne svart alle, men det har jeg ikke tid til.

Nyeng påpeker at kameraten likevel svarer på kommentarer på sosiale medier.

– Det går jo inn på deg på et vis. Det skaper jo en reaksjon.

– Ja, men jeg synes det er veldig artig. Jeg synes mer synd på dem som faktisk er nødt til å sitte bak et tastatur for å skrive dritt om folk de ikke kjenner. Da tenker jeg at personen har et større problem enn det jeg har. Så det preller ganske lett av, sier Viem Årdal, og legger til at det er også mange hyggelig kommentarer som tikker inn i innboksen, noe han setter stor pris på.

