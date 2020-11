Andreas (30) våknet opp i en blodpøl etter å ha smurt seg med krem: – Jeg kunne ha dødd

Andreas Oterholt (30) fra Skien vil advare andre etter at han smurte seg inn med smertestillende krem og nesten mistet livet.

PÅ SYKEHUS: Andreas Oterholt tar en selfie på Diakonhjemmet sykehus. Foto: Privat

Andreas Oterholt (30) er glad i å jogge, men forrige uke gikk det skeis.

Montasjelederen fra Skien fikk smerter på innsiden av leggen, og ringte til fastlegen.

Ettersom fastlegen ikke ville ta ham inn på kontoret på grunn av Covid-19, ble konsultasjonen tatt på telefon.

– Fastlegen min mente at det var beinhinnebetennelse, så han skrev ut en resept på smertestillende Voltaren og Voltarol Forte. Jeg smurte meg inn, men det virket ikke i det hele tatt. Seks dager senere rant det blod fra munnen min og nesa mi, sier Oterholt til TV 2.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

Trosset legevaktas råd

Da han lørdag morgen våknet opp i Oslo, hvor han bor nå, var det blod over alt. Oterholt hadde blodblemmer på innsiden av munnen, som sprakk og blødde.

Armer og bein var over natta blitt lilla.

– Det rareste var at almenntilstanden min var helt fin, men jeg ble selvsagt livredd. Jeg ringte rett til legevakta, men de ba meg avvente litt siden formen min var så god. Jeg tenkte at jeg jo ikke kunne sitte der hjemme og spytte blod, så jeg dro ned dit og fikk tatt en blodprøve.

Oterholt ble sendt rett til akutten på Diakonhjemmet sykehus.

– Prøvene som ble tatt, viste nullverdi på blodplater. Jeg ble fortalt at alt under ti er kritisk. Det stoppet ikke å blø og satte spor under huden, sier han.

STERK REAKSJON: Oterholts armer ble blå og lilla etter forgiftningen. Foto: Privat

Ved så lave verdier, slutter ikke eventuelle sår å blø, og man kan få hjerneblødning eller indre blødninger.

– Hadde jeg dunket meg eller kuttet meg litt, kunne jeg ha dødd. De på akutten var helt sjokkert, sier han.

Kom i grevens tid

Han forteller at tilfeldighetene gjorde det slik at en lege som var på vakt kunne ta beinmargsprøver av ham for å utelukke beinmargskreft og leukemi.

– I etterkant har jeg hørt at denne type medisin, altså betennelsesdempende medikamenter, reduserer blodplateverdien. Jeg hadde jo null, og på akutten sa de at jeg kom i grevens tid.

Legene på Diakonhjemmet Sykehus konkluderte med medikamentforgiftning. Det viste seg også at det ikke var beinhinnebetennelse han hadde, men et brudd.

– Jævlig skremmende

Oterholt sier at Ullevål sykehus laget blodplateerstatninger til ham, og at en taxi kjørte skytteltrafikk mellom Ullevål og Diakonhjemmet for å hele tiden fylle på nye doser.

– Dette var jævlig skremmende. Jeg har drevet med ekstremsport i mange år og vært på sykehus mange ganger – og så er det en krem jeg holder på å dø av! Folk må være på vakt, sier han.

LILLA: Slik så Oterholts arm ut under behandlingen på Diakonhjemmet sykehus. Foto: Privat

Voltarol er et såkalt NSAID, altså et ikke-steroid antiinflammatorisk middel.

Professor i farmakologi ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, Lars Slørdal, sier til TV 2 at det er svært sjeldent at noen reagerer på disse midlene.

– Det hender jo at noen kan reagere med overfølsomhet på disse produktene, men det er heldigvis veldig sjeldent, sier han.

Voltaren og Voltarol Forte blir produsert av legemiddelgiganten GlaxoSmithKline, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Koma og kramper

Ved alvorlige forgiftninger av NSAIDs, kan metabolsk acidose, koma, kramper, respirasjonsdepresjon, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt og akutt nyresvikt oppstå.

Symptomer på lette forgiftninger:

Kvalme, oppkast, magesmerter er vanlig

Lett CNS-påvirkning med trøtthet, sløvhet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus er vanlig

Takykardi og lett hypotensjon forekommer

Symptomer på alvorlige forgiftninger: