Mener det som skjedde her, kan få oss gjennom pandemien

Til vanlig jobber Hallvard Sandberg i NRKs utenriksavdeling. Men det siste året har koronaviruset tatt over arbeidshverdagen hans fullstendig.

– Jeg er litt nerdete og fryktelig interessert i virus. Så jeg ble jo kjempeopptatt av det som skjedde i Kina. Og da det smalt her i mars, så var jeg litt forberedt, sier Sandberg i TV 2-programmet Presseklubben.

SPENT: NRK-journalist Hallvard Sandberg følger utviklingen i korona-situasjonen tett. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Siden mars har han sittet hundrevis av timer i TV-studio for å formidle kunnskap om viruset til seerne.

– Hold dere hjemme

Nå er det alvor igjen. De siste ukene har smitten nådd nye høyder både her til lands og i Europa, og igjen har myndighetene måttet skjerpe de allerede inngripende tiltakene.

– Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sa statsminister Erna Solberg (H) fra stortingets talerstol torsdag.

– Er vi sterke nok?

NRK-journalist Hallvard Sandberg, som følger virusutviklingen svært tett, er spesielt bekymret for ett aspekt i tiden fremover.

Se intervjuet med Sandberg om koronasituasjonen fremover, i videovinduet øverst i saken.

– Nå er jeg bekymret for moralen, og om vi er sterke nok. Dette her er ikke generasjonen som gikk gjennom krigen og depresjonen. Vi har hatt veldig mye servert på et fat i fryktelig mange år. Så er vi tøffe nok nå til å stå gjennom det løpet som den vinteren her kommer til å bli? spør Sandberg.

Et øyeblikk som gir håp

Sandberg er likevel optimist, og han tror Norge har gode odds for å komme seg gjennom den andre smittebølgen.

Håpet finner han i en historie fra et annet felt som han er lidenskapelig opptatt av; nemlig romfart.

– Hvordan klarte amerikanerne å lande på månen i 1969? Det skulle egentlig ikke være mulig. For egentlig skulle tusenvis av deler i den raketten ha gått i stykker. Men det gjorde de ikke, sier han og fortsetter:

– Det fungerte helt utmerket. Og grunnen til det er at alle i kjeden, alle som bygget disse delene, sa: «Det er ikke jeg som skal ødelegge dette her». Så de tok personlig ansvar. Og da greide de å lande på månen, noe som egentlig ikke skulle gå bra.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.