Ransoffer skjelte ut tiltalte på polsk

– Jeg håper jeg får litt mer tid enn fem minutter her, startet Reidar Osen forsiktig med i sin replikk på slutten av rettsdagen.

Etter dette la kunsthandleren bredsiden til.

Djevelens advokat

I en tordentale refset Osen i tur og orden både aktor, politiledelsen, forsvarer og de tiltalte. Han sa også at han aldri skal gi seg før den tredje siktede i saken, også sitter på tiltalebenken.

Han kalte den ene tiltalte for «djevelen» pekte mot en av forsvarerne til den tiltalte 37-åringen og kalte flere ganger vedkommende for «djevelens advokat».

– Hans karakteristikk av meg for stå for hans regning. Jeg har min jobb i en straffesak, og den utfører jeg samvittighetsfullt, sier forsvarer Kim B. Villanger.

Tirade på 40 minutter

Han fikk snakke nesten uavbrutt i 40 minutter. I straffeprosseloven åpnes det for at fornærmede kan komme med en "sluttmerknad".

– Denne saken har vært spesiell grov, en sjelden råskap jeg ikke kan huske, sa Osen, og henviste til uttalelser fra etterforskningsleder Linda Ervik i Vest politidistrikt.

Han oppfordret dommeren om å ta med "noen linjen" om at en tredjemann burde vært tiltalt i saken.

Osen har lenge ønsket og planlagt å konfrontere voldsmennene og har derfor lært seg noen gloser på polsk.

I dag var øyeblikket kommet og Osen kom med en klar melding til de to som sitter på tiltalebenken.

Allerede før Osen tok ordet, ga han pressen tilgang til sine utsagn.

Fem år etter Osen ble overfalt, bortført og mishandlet, har kunsthandleren i flere dager sittet i samme rettssal som de to polske statsborgerne som er tiltalt for grovt ran.

– Skam og vanære

– Nie macie honoru wstyd i hanba.

Oversatt til norsk betyr dette: «Du har ingen ære. Bare skam og vanære».

Og Osen tilfører: – Hibani bandyci som oversatt skal bety noe slikt som «jævla banditter».

– Dette synes jeg er uverdig, kontret Villanger, som protesterte på at Osen fikk skjelle ut de tiltalte.

Reidar Osen har under hele den ni dager lange rettssaken sittet kun noen få meter unna de to tiltalte polske statsborgerne som politiet mener sto bak overfallet og det grove ranet.

Den tiltalte 37-åringen sier overfallet på Osen var planlagt i samarbeid med Osen og at han selv fikk 50.000 kroner for å ha deltatt. Den er funnet DNA som knytter mannen til hendelsen.

– Aldri møtt Osen

Den tiltalte 32-åringen sier han aldri har sett eller møtt Osen, før han dukket opp i rettssaken. Han nekter enhver befatning med saken.

Den tiltalte 37-åringen knytter derimot 32-åringen til Osen-overfallet og sier han var med på dette, i samarbeid med Reidar Osen.

MISHANDLET OG TRUET MED GRAV: Rettstegner har illustrert situasjonen der kidnapperne truet med å legge den kidnappede Reidar Osen i en grav i Hausdalen på et øde sted utenfor Bergen sentrum. Foto: Lars Slettebø

I retten fortalte 37-åringen at de kjøpte inn en batong, som skulle brukes for å gi Osen en omgang juling, slik at politiet skulle tro at kunsthandleren ikke selv hadde arrangert overfallet.

Videre fortalte han at de overvurderte Osen sin fysikk og at skadene ble større enn de hadde forventet.

Den tiltalte forklarte at den andre tiltalte, som har nektet straffskyld i saken, tok seg av organiseringen og kommunikasjonen med Reidar Osen.

SKAMBANKET: Slik så Reidar Osen ut etter å ha blitt mishandlet av flere maskerte voldsmenn desember 2015. Foto: Politiet

Aktor har bedt om fengsel i fem år og fem måneder for den yngste tiltalte, og fem år og tre måneder for den eldste.