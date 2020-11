Dette er La Ligas 13 største talenter

Luis Millan (26) jobber som sportsjournalist i spansk radio, der han er ekspert på fotball, spesielt La Liga, men også internasjonal fotball. Han jobber for Cadena COPE radio, som blant annet samarbeider med avisen Marca. Han dekker spansk fotball for TV 2. Nylig fikk programmet han deltar i "Tiempo de Juego", Ondas-prisen for beste radioprogram i Spania, grunnet sin dekning av spansk fotball under pandemien.

I denne spalten tar TV 2 Sporten for seg de tolv største talentene i spansk fotball akkurat nå. Spillerne er rangert fra 13 til én. Spalten vil bli oppdatert fra uke til uke basert på innsatsen i hver ligarunde. Spillerne på listen er forsøkt rangert (en meget vanskelig øvelse) basert på antatt fremtidig suksess, etterspørsel, samt alder og viktighet av rolle i sin klubb i dag.

Dette er de 13 spillerne og hvordan de rangeres akkurat nå:

Lionel Messi sammen med Barcas stortalenter Ansu Fati og Riqui Puig. Foto: Joan Monfort

13. Riqui Puig

21 år (08/13/1999) – FC Barcelona

Han er en spektakulært talentfull spiller. Koeman regner ikke med for mye fra ham akkurat nå, men Riqui Puig selv er skråsikker på sine egenskaper og tror sterkt på at han vil lykkes i Barça. Som en spiller med Barça-DNA, søker han naturlig mye ball. Hvis Koeman stoler på ham, kan han fort være klubbens fremtidige kaptein.

STORTALENT: Valencias Kang-in Lee. Foto: Lazaro De La Pena

12. Kang-in Lee

19 år (02/19/2001) - Valencia

Det største talentet i Valencias yngre avdelinger de siste årene. Som 19-åring øker hans grad av viktighet nå for laget. Han er en av klubbens virkelig store håp. Mange i garderoben ser allerede på ham som eiernes kjæledegge. Nå må han også vise på banen at han fortjener å bli omtalt som Valencias fremtid.

11. Yunus Musah

17 år (11/27/2002) – Valencia

Den yngste spillere på listen. Kom gratis til Valencia fra Arsenal forrige sesong. Den nye Valencia-treneren Javi Gracia har full tillit til ham. Spilleren har allerede vist at han er kapabel til å kapre en plass i startelleveren i klubben.

Yunus Musah. Foto: Jose Jordan

STORTALENT: Real Sociedads Alexander Isak. Foto: Ander Gillenea

10. Isak

21 år (09/21/1999) – Real Sociedad

Sto frem som veldig ung i Sverige, og, som mange andre unge, signerte han for Dortmund allerede som 17-åring. Han fikk ikke vist all fotballen han har inni seg i Tyskland. Forrige sesong signerte han for Real Sociedad og var, sammen med Ødegaard, stjernen i laget. Isak scoret 16 mål på 46 kamper i sin første sesong. Denne sesongen kan bli sesongen der han viser at han kan være en viktig spiller for en virkelig storklubb i Europa.

9. Barrenetxea

18 år (12/27/2001) – Real Sociedad

Han er 18 år, men blir allerede viktigere og viktigere for sin trener i Real Sociedad. Han var en av de yngste spillerne noensinne til å debutere i La Liga, hvor han spilte sin første kamp som 16-åring. I et lag som har en angripende stil som Real Sociedads, er det virkelig spennende å se hvor mye han kan få ut av sitt angrepstalent.

Ander Barrenetxea. Foto: Vincent West

8. Kubo

18 år (06/04/2001) - Villarreal

Den japanske spilleren har alt som skal til for å lykkes. Real Madrid var meget kjappe med å signere spilleren sommeren 2019.

Kubo. Foto: Murad Sezer

Han var på lån til Mallorca forrige sesong, og er denne sesongen på utlån til Villarreal, et lag med mål om å ta seg videre i Europa League. Som 18-åring scoret han fire mål og hadde fem assister i sin La Liga-debutsesong. Nå, en sesong senere, er ambisjonen å lede an i Villarreal og få returnere til Real Madrid på permanent basis neste sesong.

Martin Ødegaard. Foto: Jorge Guerrero

7. Martin Ødegaard

21 år (12/17/1998) - Real Madrid

Ankom Real og Spania som 16-åring i kamp mot en lang rekke storlag som alle prøvde å signere det man mente var en av fotballens fremtidige superstjerner. Veien videre har ikke vært lett for nordmannen. Etter flere utlån der han har vokst litt og litt, har Ødegaard nå returnert til Real Madrid etter Zidanes eget ønske etter en meget god sesong i Real Sociedad. I Madrid vil han få veldig sterk kamp mot en plass på laget. Dessverre, for øyeblikket, tillater ikke skader ham å spille regelmessig.

Samu Chukwueze. Foto: Dmitri Lovetsky

6. Samu Chukwueze

21 år (05/22/1999) – Villarreal

Han er kun 21 år, men dette er hans tredje fulle sesong i Villarreals A-tropp. Nigerianeren er ving som har mange mål i seg, samt fart og styrke. Etter to sesonger med erfaring i eliten, har han nå alt som skal til for å innvies blant de største stjernene.

5. Rodrygo

19 år (01/09/2001) – Real Madrid

Som 19-åring besitter Rodrygo allerede to veldig viktige ting; evnen til å score mange mål, samt tillit fra Zidane. Forrige sesong scoret han fire mål i CL og leverte tre målgivende på fem kamper. Zidane stoler ikke like mye på de andre angriperne i troppen (bortsett from Benzema). Rodrygo vil få flere minutter denne sesongen og dette kan bli året det virkelig eksploderer for ham.

Rodrygo sammen med Karim Benzema. Foto: Pierre-philippe Marcou

4. Vinicius

20 år (07/12/2000) – Real Madrid

Real har sin juvel i Vinicius. Hvis brasilianeren bedrer sin effektivitet foran mål, kan vi snakke om en spiller kapabel til å oppnå hva som helst. Hver gang han er nær ballen, skjer det farlige - og forskjellige - ting. Han er en meget kjapp spiller. Zidane og resten av Real Madrid har veldig stor grad av tillit til ham. De betalte tross alt 45 millioner euro for Vinicius mens han fortsatt kun var 16 år.

Vinicius. Foto: Oscar Del Pozo

3. Pedri

17 år (11/25/2002) – FC Barcelona

Talent fra Kanariøyene, som David Silva eller Pedro Rodríguez. Barca betalte fem millioner euro for ham forrige sesong, mens han fortsatt ikke hadde debutert i profesjonell fotball og fortsatt kun var 16. Etter en strålende sesong på lån til andredivisjon, er han tilbake og har alt som skal til for å lykkes i Barcelona. Han er, sammen med Ansu Fati, den spanske spilleren med størst potensial akkurat nå.





EN UNG VEGG: Barcelonas Pedri og Ansu Fati. Foto: Joan Monfort

2.Ansu Fati

18 år (10/31/2002) – FC Barcelona

Han er DEN spilleren for fremtiden. Han er arven til Leo Messi. Som fersk 18-åring har han allerede alt som skal til for å skape en egen æra i fotballen. Han er allerede den yngste målscoreren på det spanske landslaget. I sin første sesong scoret han sju mål på 24 kamper. I Barcelona sier man at man allerede har takket ned til tilbud på 150 millioner euro for spilleren.

1. Joao Félix

20 år (10/11/1999) – Atlético de Madrid

Atlético signerte portugiseren forrige sesong for 126 millioner euro. Han blir straks 21 og er allerede håpet for alle fans i Atlético de Madrid, samt det portugisiske landslaget. Etter en noe diskret sesong, håper alle at dette skal bli året han virkelig tar av for Joao Félix.