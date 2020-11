Da USAs president viste seg offentlig for første gang siden onsdag kom han med flere nye anklager om juks. Påstandene slaktes av flere.

Klokken 00.46 natt til fredag norsk gikk USAs president Donald Trump på podiet ved Det hvite hus.

Dette er første gang han viser seg offentlig siden onsdag morgen. Til tross for dette har han ikke holdt seg taus siden valget 3. november, og har i en rekke Twitter-innlegg påstått at valget stjeles.

– Stopp svindelen, tordnet han på Twitter torsdag kveld.

Forteller sin versjon

Flere av innleggene på Twitter-kontoen hans er blitt skjult.

Det hvite hus meldte om uttalelsen i et blogginnlegg noe tidligere. Til Fox News uttaler Trump-rådgiver Kellyanne Conway at Trump vil «fortelle valgets tilstand fra sitt ståsted», samt snakke om at media og meningsmålinger tok feil.

– Han kommer til å gå gjennom noen av de tallene, og det tror jeg er ganske smart, sier Conway.

Presidenten gikk på scenen klokken 00.46, et drøyt kvarter enn originalt planlagt.

– Om du teller de lovlige stemmene, vinner jeg lett, sier Trump fra podiet.

– Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss, fortsetter han.

Presidenten kom ikke med noen beviser for sine påstander om juks.

Ingen beviser

Ifølge ABC News' faktasjekk er presidenten på ville veier her. Sammen med CBS og NBC utgjør ABC de tre største nyhetskanalene i USA. Alle sammen kuttet Trumps tale da han kom med uttalelsene, skriver New York Times.

– Det er ingen beviser på ulovlige stemmer. Han kommer med påstander uten bevis i det hele tatt. Det tar tid å telle stemmer, opplyser nyhetskanalen.

Også USA-ekspert Are Tågvold Flaten synes lite om uttalelsene.

– Det er bare tull. Han sier en haug ting som ikke stemmer og ikke henger på grep. Han er USAs president. Han gjør det mens marginen til Biden bare minsker og minsker, sier han til TV 2 Nyhetskanalen.

Samtidig skrytte Trump av av vippestatene han vant i, deriblant Florida, Iowa og Ohio.

– De mente jeg ville tape Florida stort. Jeg vant stort.

– Vi har funnet med historiske numre. Meningsmålingene tok bevisst feil. Tallene var latterlige. De spådde en demokratisk bølge, men det ble en rød bølge, sier Trump.

Selvsikker Biden

Trumps motkandidat, demokraten Joe Biden, møtte torsdag pressen og uttalte da han han er trygg på at opptellingen vil gå hans vei, og at han vil stå igjen som USAs 46. president.

– Folket vil ikke bli kneblet, herset med eller overgi seg. Hver stemme vil bli talt, skriver Biden på Twitter.

Ifølge TV 2s prognoser trenger han kun å kapre én stat for å nå den magiske grensen på 270 valgmenn.

Hittil har ikke TV 2s tallknuser erklært noen seierherre i statene Pennsylvania, Georgia og Nevada.

Harde anklager

Under pressekonferansen omtalte Trump prosessen som «korrupt».

– Det er korrupt. Det er for lett, sier Trump.

– Det er undertrykkelse. Det er bare få stater igjen, og stemmeopptellingen der er styrt av demokrater. Vi vant i alle nøkkelstedene lett, så ble avstanden mirakuløst mindre, sier Trump, med henvisning til delstaten Georgia, der Trump per nå leder med drøyt 9000 stemmer.

Han dro også frem de flere søksmålene Trump-valgkampen har gått til i etterkant av valget.

– Vi kan begge erklære seier i delstatene, men når alt kommer til alt føler jeg at det blir opp til retten å avgjøre, sier Trump.

Klokken 01.03 gikk presidenten av scenen uten å svare på de høylytte spørsmålene fra reporterene.