Dette imponerte Arteta mot Molde

Det endte med 1-4-tap for Molde da de gjestet Emirates torsdag, men det stoppet ikke rosen fra Arsenal-leiren.

Molde imponerte på Emirates og tok ledelsen ved Martin Ellingsen etter drøyt 20 minutter. Svært nære var de også å stå imot storfavoritt Arsenal helt til pause, men et selvmål førte til 1-1.

Måten Molde presenterte seg i London, imponerte rett og slett Arsenal-leiren.

– De gjorde det vanskelig for oss, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til TV 2 etter kampen og legger til:

– Molde er et veldig organisert lag, de jobber veldig hardt, de vet hvordan de skal angripe når det er rom og de har noen veldig gode spillere, sier Arteta og understreker at han likevel synes seieren deres var fortjent.

Skryt var det også å få fra Joe Willock som scoret 4-1-målet, i tillegg til at han var siste Arsenal-spiller på ballen før Sheriff Sinyan var uheldig og satte inn Moldes andre selvmål.

– Vi må skryte av det laget som gjestet oss i dag. De var strålende, sier Willock til TV 2 og utdyper:

– Jeg synes de testet oss hele tiden, og vi måtte bare jobbe på. Førsteomgang ble ikke slik vi ønsket eller forventet, men vi lot oss ikke frustrere av det. Vi stod i det og gikk til slutt seirende ut av kampen.

– Tror du dere undervurderte Molde litt i førsteomgang?

– Nei, jeg tror ikke det. Men all ære til dem, de spilte veldig bra. Men man kan ikke gi opp etter én omgang, man må bare kjempe videre og til slutt scoret vi nok mål til å vinne.

Willock beskriver Molde som selvsikre i spillestilen.

– Det er ikke lett å komme til Emirates og spille slik som de gjorde. De presset oss høyt og hadde noen sjanser. Så all ære til trenerne og laget for det de fikk til her, understreker stortalentet.