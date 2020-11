Elyounoussi hudflettes: – Et egoistisk og selvsentrert individ

Tidligere Celtic-spiller Chris Sutton (47) mener Mohamed Elyounoussi (26) bør få to ukelønner i bot etter å ha brukt mobilen under kamp.

Celtic - Sparta Praha 1-4

Celtic gikk på et ydmykende 1-4-tap for Sparta Praha i Europaligaen.

Snaut timen inn i oppgjøret på stillingen 0-2 ble Mohamed Elyounoussi byttet ut. Senere i omgangen ble den norske landslagsspilleren fanget av et TV-kamera på tribunen på Celtic Park mens han kikket ned på telefonen.

Mobilbruken har skapt sterke reaksjoner i Skottland.

– Jeg stiller spørsmål ved spillerens ansvarsfølelse. Det er en spiller som sitter på tribunen med mobilen sin. Det er totalt uakseptabelt, sier den tidligere Celtic-spilleren Chris Sutton som ekspert hos BT Sport.

Sutton mener Celtic bør gi Elyounoussi to ukelønner i bot.

– Et egoistisk og selvsentrert individ som ikke bryr seg om resten av lagkameratene. Totalt uakseptabelt, mener Sutton.

Ifølge Daily Record skal Celtic-manager Neil Lennon ha virket lite fornøyd da han ble konfrontert med Elyounoussis mobilbruk.

– Det er best for ham at han ikke gjorde det. Det er noe jeg skal håndtere, sier Lennon på spørsmål fra BT Sport.

Celtic står med kun ett poeng og ligger sist i Europaliga-gruppen etter tre kamper. Lille topper med sju poeng. Milan er nummer to med seks poeng.

Andreas Vindheim spilte for øvrig hele kampen på backen for Sparta Praha. Celtic-stopper Kristoffer Vassbakk Ajer er for tiden ute med skade.